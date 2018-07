A 20. századi magyar kriminalisztika történetéből számos kétes hírnevet szerzett emberölési ügy ismert. Ilyen többek között a tiszazugi arzénes asszonyok 1929-ben kipattant és világviszonylatban is egyedülálló bűnügye, csak úgy, mint a Kádár-rendszer igazságszolgáltatásának egyik nagy fiaskójaként nyilvántartott, nők sérelmére elkövetett sorozatgyilkosság tettese, a martfűi rémként elhíresült Kovács Péter ügye is. A magyar Hasfelmetsző Jack, a századelő és a hazai kriminalisztikatörténet szomorú rekorderének számító sorozatgyilkos, Kiss Béla története annyiban is különleges, hogy az elkövető sohasem került a vádlottak padjára.