Ez lehet a valaha talált legnagyobb dinólábnyom

A valaha talált legnagyobb dinoszaurusz-lábfejként azonosítottak kutatók egy évtizedekkel ezelőtt felfedezett leletet, amelyről azt is megállapították, hogy a Jurassic Parkból is jól ismert növényevő Brachiosaurus a Földön valaha járt legnagyobb állatok egyikének közeli rokonától származik.

A PeerJ című folyóiratban publikált tanulmány szerint a lábcsontokat még 1998-ban, Wyoming államban fedezték fel a Kansasi Egyetem kutatói, köztük Anthony Maltese, aki ma már a coloradói Rocky Mountain Dinosaur Resource Center munkatársa. Azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy a csaknem egy méter széles láb egy óriási teremtménytől származik, ezért rögtön el is neveztük az állatot >>Nagylábnak<<" - idézte fel Maltese, a tanulmány vezető szerzője, és hogy érzékeltesse az állat méreteit, hozzátette: annak combcsontja 2,07 méter hosszú lehetett.

A New York-i Amerikai Természettudományi Múzeum szakértői most háromdimenziós szkennelési eljárást és precíz méréseket alkalmazva vetették össze a wyomingi leletet az egyes dinoszauruszfajok lábméretével, míg végül kétséget kizáróan sikerült megerősíteniük, hogy az eddig felfedezett legnagyobb dinoszaurusz-lábfejjel van dolguk. A szakembereknek azt is sikerült megállapítaniuk, hogy a lábfej a Jurassic Park című filmből is ismert szauropoda dinoszaurusz, a hosszú nyakú és hosszú farkú, növényevő Brachiosaurus egy nagyon közeli rokonától származik, amelynek lábnyoma kétszer akkora volt, mint a Tyrannosaurus rexé.

A tanulmányból az is kiderül, hogy a Brachiosaurus egy Utah állam keleti részétől egészen Wyoming északnyugati feléig terjedő hatalmas területen élt nagyjából 150 millió évvel ezelőtt. Emanuel Tschopp, a New Yorkban működő Amerikai Természettudományi Múzeum paleontológusa, a tanulmány társszerzője szerint vannak ugyan lábnyomok és hiányos csontvázak Ausztrália és Argentína területéről, amelyek a jelek szerint még nagyobb állatoktól származnak, ám azokból a gigantikus csontvázakból hiányoznak a lábak. Ez a teremtmény minden bizonnyal az Észak-Amerika területén valaha kóboroló legnagyobb állatok egyike volt" - jegyezte meg a szakember, ugyanakkor meglepőnek nevezve az eredményt abból a szempontból, hogy a szauropodák nagy részének élettere sokkal kisebb volt akkoriban.

(MTI)