Arra ébred a nő, hogy egy piton fekszik az ágyában

Az óriási kígyó egy környékbeli terráriumból szökhetett meg. A nő nagyon megijedt, amikor reggel az ágyában találta a hivatlan vendéget. Azonnal kirohant a szobából, hogy hívja a helyi állatmentő szervezetet, de mire a RSPCA megérkezett, a piton elszökött - írta a BBC.

A hüllőt végül a lakás egyik rejtett zugában fogták be.

A királypitonok Nyugat-Afrikából származnak, fogságban akár 20 évig is elélhetnek. Világszerte tartják őket az egzotikus állatfajok kedvelői. Bár az óriáshígyók között kisméretűnek számít, így is akár 150 cm-re is megnő.