Ezt látná élete utolsó pillanatában, ha önre támadna egy nagy fehér cápa

A Massachusetts Division of Marine Fishieres tengerbiológusai az Egyesült Államok keleti, atlanti partvidékén, a Cape Cod fok közelében a nagy fehér cápák vándorlási szokásainak tanulmányozása céljából akartak jeladót rögzíteni néhány példányra. Dr. Greg Skomal, a kutatócsoport tagja egy vízbe lógatott Go-pro kamera segítségével igyekezett megörökíteni a hajó körül köröző, mintegy 3,8 méter hosszú nagy fehér cápát, amikor a ragadozó megfordult, és hirtelen rátámadt a kamerára. A drámai hatású felvételen jól látszik, amint a cápa az utolsó pillanatban kitátja száját, és ráharap a kamera tokjára. A nagy fehér cápa (Carcharodon carcharias) az egyik legerősebb harapással rendelkező tengeri ragadozó, az összecsattanó állkapcsok harapásereje a mérések szerint eléri az 1,7 tonna/négyzetcentimétert. Az állat lapos, háromszög formájú és erősen fűrészezett szélű fogazata nagy húsdarabok kitépésére szolgál. A nagy fehér cápa egyetlen harapásával képes akár 50-60 kilogrammos húsdarabokat is kitépni egy-egy megtermettebb zsákmányállatból. A nagy fehér kozmopolita, mindhárom óceáni medence mérsékelt övi vizeiben, és a Földközi-tengerben is honos faj, amely időnként az Adria horvátországi partszakaszán is felbukkanhat.