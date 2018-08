Egy 71 éves férfinak előbb feldagadt, majd véres hólyagokkal lett tele a bal kézfeje 12 órával az után, hogy nyers tengeri herkentyűket fogyasztott Dél-Koreában. A két napig tartó láz és extrém fájdalmak miatt végül a helyi sürgősségin kötött ki, ahol kiderült, egy elképesztően veszélyes kórokozó fertőzte meg, amit a korábban elfogyasztott étellel vitt a testébe.

A fertőzött kézfejből nyert folyadékminta alapján az idős férfi szervezetét a Vibrio vulnificus nevű baktérium támadta meg, amely közeli rokona a jól ismert és rettegett kolera kórokozójának.

A baktérium a part menti melegebb vizekben, illetve a brakkvízben (olyan víz, amelynek a sótartalma nagyobb, mint az édesvízé, de kisebb, mint a tengervízé) fordul elő, és az itt élő kagyló- és rákfélékben telepedik meg. Az emberi szervezetet leggyakrabban a nyers osztriga fogyasztását követően betegíti meg. Malajziai kutatók tanulmánya alapján világszerte évi több száz fertőzés történik ilyen módon.

A V. vulnificus a tengervízzel való érintkezés útján tudja megfertőzni a bőrt, elsődleges szeptikémia (vérmérgezés) pedig akkor következik be, ha a tenger gyümölcseit rosszul készítik el, és így, vagy teljesen nyersen fogyasztják el” – írták a férfi kezelőorvosai a The New England Journal of Medicine című orvosi szakfolyóiratban közzétett esettanulmányban. Hozzátették, az immunkompromisszumos emberek (vagyis eleve rosszabb immunrendszerrel rendelkező betegek, például rákosok, krónikus vesebetegek) eleve jobban ki vannak téve a fertőzés és a komplikációk veszélyeinek.

A tanulmányban szereplő páciens sem volt egészséges, 2-es típusú diabétesszel, magas vérnyomással kezelték, és előrehaladott vesebetegségben is szenvedett – ez a három kór már eleve hozzájárult ahhoz, hogy a vérerei nem számítottak épnek, ez pedig csak segítette a baktérium terjedését a szervezetben. A kézfejen látott véres hólyagok is elsősorban a rosszabb állapotban lévő vérerek miatt jelenhettek meg.

Az American Family Physician orvosi folyóirat szerint a szeptikémia e formájának halálozási rátája ötven százalék körül van, amennyiben a véres hólyagok már megjelentek a testfelületen. Még a drasztikus beavatkozás – az elhalt szövetek eltávolítása, antibiotikumok intravénás adagolása – sem garancia arra, hogy a beteg megmenekülhet, a halálozási arány még ebben az esetben is 30-40 százalék körül van. Egy korábbi kutatás azt találta, hogy a V. vulnificus által kiváltott szeptikémia egészen biztosan megöli a pácienst, ha a fertőzést követő 72 órán belül nem kap megfelelő ellátást.

Ugyan a 71 éves férfi végül megmenekült, de súlyos árat kellett fizetnie érte, bal kezét amputálták az orvosok. Állapota szerencsére folyamatosan javul, a kórházat már elhagyhatta.

Forrás: IFL Science