A Németországból a múlt század első évtizedeiben megindult nudista mozgalom hamar teret nyert Európában, Budán már a harmincas években létezett hivatalos nudistatelep. A szocializmus álságos és álszent időszakában a rendőr munkaidőben üldözte, azután meg kukkolta a délegyházi nudistákat, akik 1983-ra hivatalosan is polgárjogot nyertek Magyarországon. Elkeseredett és féltékeny feleségek, álláspontját gyorsan megváltoztató tanácselnöknő és a rendszerváltás, amely a nudisták számára is meghozta a nyugalmat. A nudizmus mára népszerűbb, mint valaha – Nyugat-Európában mindenképpen.

Elképesztő hírről számolt be a 8 Órai Újság 1930. október 9-i száma. „Modern Ádámok és Évák egy szajnai szigeten” címmel a lap saját tudósítója jelentkezett Párizsból, hogy hírt adjon a Németországból induló nudista mozgalom franciaországi hatásairól. Villennes városával szemben, a Szajna menti egyik kis szigetet a modern Ádámok és Évák vették birtokba, külön terepet berendezve maguknak. Ez volt Franciaország első nudistastrandja. Az előbb úszónadrágban és melltartóban, később teljesen meztelenül napozók ekkor még a francia újságok humorrovatában szerepeltek, de később a dolog sokkal komolyabbra fordult. A lap arról is beszámolt, hogy a felháborodott emberek Párizs rendőrfőnökének azonnali intervencióját követelték, az – idézem – eszméletlen hóbort megszüntetésének érdekében.

Villennes polgármestere minden erejét és befolyását latba vetve védte a mezteleneket, hiszen a város azonnal híres lett, a vendéglők és a kocsmák forgalma növekedett. Új jelszót is kreáltak maguknak: Villenes: a város, ahol remek kilátás nyílik a meztelenekre. A párizsi Saint-Lazare pályaudvarról szombatonként roskadásig teli vicinálisok indulnak Villennes-be, a meztelenül napozók száma egyre nő. A párizsi főkapitány nem hajlandó megszüntetni az egyre népszerűbb és több embert vonzó jelenséget.

Hamarosan a nudisták – ők azok, akik minden tekintetben követik német barátaik útmutatásait – és a modernkori naturisták csapnak össze Villennes-ben. A naturisták a civilizáció minden vívmányát kihasználva üldögélnek a Szajna partján. Persze van olyan is, aki hamar kiábrándul ebből. A lap egy párizsi kávéházban talált rá egy, a szigetről elmenekülő nudistára, aki így panaszkodott.

Unalom, sorvasztó, kétségbeejtő unalom uralkodik azon a szigeten, amelyet sokan az idillikus élet paradicsomának képzelnek el. Az étkezés szörnyen egyhangú. Almabor, főzelék, gyümölcs. Mindig ugyanaz. Néha egy kis labdázás, gerelyvetés, tornázás. Ez nem lenne rossz, de életcélnak és életformának is siváran szegény. Egy hatvanöt éves, kissé, sőt, nem is annyira kissé elhízott asszonynak is sikerült felvetetnie magát a nudisták közé. Csak egy kérése volt: hordhasson szoknyát és szalmakalapot. Miközben minden nudista a keze ügyében tartja a ruháit. Egy tolvaj ellopta az egyik ruháját. Azt írta oda üzenetben egy papírra, hogy elvitte, mert a tulajdonosának úgysem kell ruha.”

Azt hihetnénk, hogy Magyarországon ezzel nem volt probléma? Dehogynem. Az Est című újság 1932. augusztus 10-i száma jelentette, hogy Budán, a Zugligetben egyszer csak megszűnt a magyar főváros nudistatelepe. Így írtak erről: „Százéves hársfák között bújt meg a város méltán népszerű nudista paradicsoma. A nudisták, akik inkább naturistáknak nevezték magukat, egyszer csak eltűntek.

Volt közöttük mérnök, orvos, táblabíró, mágnás, gyárigazgató és persze sok-sok úrasszony is. A nudisták különös szektának a tagjai, mert teljesen meztelenek. A pesti naturisták nem voltak azok, mert úszónadrágban hódoltak a szenvedélyüknek. A hölgyek meg melltartót is felvettek. Két évvel ezelőtt egy pesti ügyvéd vetődött el a Párizs melletti Villennes-be. Képzeljék csak el, ott is mindenki úszónadrágban és melltartóban kedvelte a természetet. Meg olyanok is akadtak, akik ezek nélkül. Később francia naturisták érkeztek Budapestre, hogy lelkes tanácsaikkal segítsék a magyar kollégákat, akik a Zugligetben hamarosan megépítették az első naturista telepet. Amely két év alatt kimúlt. Hogy miért? Nem fogják elhinni: a magyar naturisták a telepük mellett tehenészetet akartak létrehozni abból a célból, hogy maguk lássák el tejjel az egyre több és több úszónadrágos, melltartós naturistát. De ez nem ment egyszerűen. A Tejbizottság nem tudott ebben a kérdésben dönteni, az ügyet a Földmívelésügyi Minisztérium hatáskörébe utalta, de ott a dolog elakadt. Ez olyannyira megviselte a pesti naturistákat, hogy legott elhúztak a zugligeti telepről, amely ma már üresen árválkodik.”

Mondhatnánk: Magyarországon, a magyar sajtóban így kezdődött. Aztán hosszú szünet, legfeljebb egy-egy kósza írás, beszámoló született az ügyben – persze külföldről. Mint például a Népszabadság 1957. június 29-i számában, amelyben a lap újságírója, Vető József norvégiai utazásának tapasztalatait írta meg.

Oslói szállodai szobámban ott egy biblia, a hotelem közvetlen közelében, egy trafik mélyén pedig mindenáron rám akartak tukmálni jutányos áron egy pornográf aktgyűjteményt, valamint Svédországból és Franciaországból importált nudista lapokat. Hallatlan indolencia.

1964-re az is kiderült, hogy Nyugat-Németországban kilencvenezer nyilvántartott nudista élt – ezt írta a Népszava augusztus 16-i száma. Meg azt, hogy a nyugatnémet nudisták eddig egyetlen fillér adót sem fizettek be az államnak, mert a nyugatnémet törvények a nudizmust sportnak minősítették, és ezért adómentességet élveztek a meztelen napozók. Az NSZK pénzügyminisztériuma gyorsan változtatott álláspontján, és a nudizmust luxusnak minősítette át. Így a nudizmus egy pillanat alatta adóköteles szórakozássá változott.

Idehaza teljesen más volt a helyzet. A szocializmus álságos és nevetséges erkölcsi kilométerkövei között sokáig elképzelhetetlen volt, hogy Magyarországon hivatalosan és engedéllyel teret nyerjenek a nudistastrandok. A Népszabadságban hetenként publikáló Árkus József (aki annak idején a Magyar Televízió Parabola című, könnyed hangvételű és a meztelen nőket sutba nem dobó műsorát vezette) 1981 novemberében írt arról, hogy egy évvel később a Balaton északi partján, Vonyarcvashegyen nyílhat meg hazánk első nudistastrandja. Természetesen szigorúan elkerített és őrzött területen, nehogy a jóérzésű nagymamák és unokáik véletlenül ebbe az erkölcsi fertőbe tévedjenek. Árkus 1981. november elsején már nem túl nagy bátorsággal jelenti ki, hogy a nudizmus és a szocializmus békésen megfér egymás mellett, akinek ez nem tetszik, az vegyen fürdőgatyát. Pont.

Kisebb gondot jelentett, hogy a nudistastandok engedélyezése akkor minisztériumi szinten dőlt el, de sokáig azt sem tudták eldönteni, melyik miniszter az illetékes elvtárs. A mozgalom előbb halk, majd egyre hangosabb magyarországi hívei Jugoszláviára, az NDK-ra és Bulgáriára mutogattak, ott a nudizmussal már semmilyen probléma nem akadt. Nem úgy idehaza. Végül aztán ez a dolog is megoldódott. A Belkereskedelmi Minisztérium 1983 decemberében adta meg az engedélyt, akkor alakult meg a Magyar Naturista Egyesület. Amelynek első közgyűlésére 1984 februárjában került sor. A Magyar Ifjúság című lap erről így számolt be. „A boldogságtól sugárzó nudista vezetők helyett felhős homlokú, ideges, ide-oda futkározó fiatalokba botlottam.

Gondterhes arcok, tövig szívott cigaretták, izgatott, félszavas szóváltások. Meghökkentett, hogy a kopott kultúrteremben egyetlen cserepes virágot sem láttam. Ez bántott. Mégpedig azért, mert a naturista mozgalom minden esetben hangsúlyozta a természet iránti olthatatlan szeretetet.

És így tovább. A Magyar Ifjúság riportere némi kárörvendéssel vette tudomásul, hogy amíg a dolog illegális volt, béke honolt a meztelenül napozók körében. Most, hogy évi 300 forint tagsági díjat kellene fizetni, már nem annyira népszerű ez az egész. A délegyházi tanácselnök akkor mintha nem értette volna az idők szavát. (Vele hamarosan újra találkozunk, akkor már másképpen beszél.) Dr. Kovács Istvánné ekkor olyan rémképeket festett a falra, amely szerint a délegyházi vasútállomásra érkező vonatokhoz meztelenül vonulnak majd ki a nudisták, hogy a falu őslakossága rögvest elköltözik, hogy az ötös számú tavat ugyan hajlandóak odaadni a nudistáknak, de azt senki se várja el, hogy majd a Tanács ott komoly beruházásokat hajt végre. Nem lesz ott semmi, ha valami kell a mezteleneknek, csinálják meg maguk. Amúgy a testület támogatja a nudizmus ügyét, de nem mindenáron. (Képzeljük el, mi lett volna akkor, ha nem támogatja.) Cseh János, a lap újságírója végül megvonta a konklúziót: az illegalitás megszűnése után minden nudistának be kell állnia a sorba. A cél világos: kulturált, a szocialista erkölcsöknek megfelelő módon kell biztosítani a szabadidő kellemes eltöltését azoknak, akik testük egész felületét kívánják átadni a napfénynek, víznek, levegőnek.

De egyszer minden csoda véget ér, és az addig tilosban járó magyar nudisták is megkapták a hivatalos engedélyt arra, hogy a Pest megyei Délegyházán kialakítsák a maguk Paradicsomát. Pontosabban: nem kellett azon nagyon mit alakítani, mert 1982 előtt – igaz, illegálisan –, de működött már ott nudistatelep. A hatóságok szemérmesen félrenéztek – elvégre milyen dolog lett volna már, ha állig felöltözött rendőrök gumibotjaikat suhogtatva jelennek meg a tó mellett, hogy akkor mindenki öltözzön. Szóval, a papírra pecsét és aláírás került, megalakult a Magyar Naturisták Egyesülete, Délegyháza pedig lét- és polgárjogot nyert magának.

Dr. Kovács Istvánné, a délegyházi tanács elnöke pár hónappal később úgy tett, mint aki megelőzte korát. Az Ifjúsági Magazin 1982. október elsejei számában a falu melletti nudistastrandról a következőket mondta: „Tömegigénnyé kezd válni, semmi okunk, hogy féljünk tőle.

Azt kell megoldani, hogy a leskelődők ne háborgathassák a meztelenül napozókat.” A vasútállomásra meztelenül odasereglő embertömegről szót sem ejtett már az elvtársnő.

1983 nyarára viszont teljesen kiderült az ég Délegyháza felett. Cseh János, a Magyar Ifjúság riportere a téma avatott szakértőjeként látogatott el Délegyházára. „Csődületre figyelek fel.

Két izmos »mackó« egy hófehér bőrű, reszkető férfit támogat. Mint kiderült, a jóember majdnem belefulladt a vízbe. A két meztelen mackó kimentette. Az ilyen alakok hoznak bennünket kellemetlen helyzetbe. A fehér seggűek. Fogadunk, hogy először van itt. Elengedik. A srác remegő lábakkal mászott fel a domboldalon. Meg sem köszönte, hogy kimentették.”

Hogy a nudizmus halálosan komoly dolog is volt, arra a Magyar Televízióban óriási népszerűséggel futó Jogi esetek című műsor világított rá. 1982. december 1-jén az adás záró esete arról szólt, hogy meztelenkedhet-e büntetlenül saját kertjében az a nudista házaspár és annak lánya, aki miatt egy másik házasság lassan, de biztosan halad a felbomlás felé. (Hogy ez a valóban jelentős kérdés miért egy téli adásba került be, azt ne tőlem kérdezzék.) Szóval, a kérdés egészen pontosan úgy szólt: nudistáskodhat-e valaki büntetlenül egy ingatlan kertjében?

Ne intézzük el egy kézlegyintéssel mindezt. A be (pontosabban fel)jelentő szomszédasszony bejelentésében közölte, hogy amióta a meztelenül napozó házaspár a szomszédba költözött, férje napi rendszerességgel ápolta a kerítést helyettesítő élő sövényfalat. Naponta és rendületlenül, holott amikor még nem a nudizók laktak ott, a kert felé sem nézett. Dr. Erőss Pál, a Jogi esetek szakértője szerint az ügyet módfelett bajos lenne bíróság elé vinni, mert ebben a kérdésben jogsértés nehezen állapítható meg. Legfeljebb a nudizók tehetnének viszontfeljelentést, ha a sövényápolás kukkolással jár együtt.

Az orvos válaszol. Ez a remek rovat a Magyar Ifjúság című lap terméke volt, bár itt nem dr. Veress Pali bácsi hintette az igét – ő az Ifjúsági Magazin hasábjain rendelt. A Magyar Ifjúságban dr. Molnár György volt az orvos. 1987 szeptemberében hozzá érkezett az alábbi levél. „Férjem, 58 éves. Feltűnően csinos férfi volt mindig, de sosem volt nagy szoknyavadász. Körülbelül négy éve vettem észre, hogy a férjem éjszaka meztelenül alszik. Ha reggel előbb kel fel, akkor meztelenül nézegeti magát a tükörben, és furcsán mosolyog. Én úgy csináltam, mintha nem venném észre.

Pechemre van egy beosztott, nála harminc évvel fiatalabb kolléganője, aki családjával Délegyházára jár a nudistastrandra. Tavasszal a férjem azzal állt elő, hogy menjünk mi is Délegyházára, állítsunk fel sátrat ott, ahol a kolléganő is napozik. Én azt mondtam, hogy jó, azóta a férjemet mintha kicserélték volna. Kiszolgál, kedves, udvarias velem, és hetente kétszer le akar velem feküdni. Megjegyzem, negyvenéves kora óta gyakorlatilag impotens volt. A hiúságomat rettenetesen bántja, hogy a férjem újbóli merevedését ennek a kis kolléganőnek és a nudistastrandnak köszönhetem. Én egy szép nyugodt öregkort szerettem volna. Mit tegyek, doktor úr?”

Dr. Molnár György válaszolt. Azt írta, hogy a férj kóros nemi zavarokat él át, amelyet részben a nudistastrandon töltött időnek köszönhet. Ahol a jóember valószínűleg kukkol is egy keveset, bár ezt nem tudjuk. Az orvos nyomatékkal hívta fel a feleség figyelmét, hogy a hamu alatt még izzik a parázs, ne csináljon jelenetet, hamarosan kihuny a tűz, és kezdetét veszi a békés öregkor. Amúgy is, a most 28 éves kolléganő is öregszik, a férje nemkülönben, szóval, nem érdemes ezt a kérdést annyira feszegetni, mert az idő mindent megold majd.

Pontosan: az idő múlása oldotta meg a nudizmus magyarországi kérdését, mert az 1990-es rendszerváltás megszüntette az erkölcscsőszök mindennapi munkáját. A Népszabadság 1990. július 27-i számában már minden gond nélkül megjelenhetett a következő apróhirdetés. „Nudistáknak szuper ajánlatok. Nudista hajó a Balatonon. Indulás a siófoki hajóállomásról.

Egy óra 300, két óra 500 forint. Este kétórás naplementés nudista műsorhajó indul nosztalgia zenével.”1990. augusztus 8-án pedig ugyancsak a lap hirdetési rovatában szerepelt, hogy a Miss Nudi Nudista Szépségverseny jelentkezési határidejét a nagy érdeklődésre való tekintettel, egy héttel meghosszabbították. „Jöjjön bátran, még ön is lehet a Miss Nudi Hungary!”

Hol volt már 1976. július 27., amikor a Népszabadság rövidhírben jelentette, hogy a Hawaii-szigeteken elmaradt a nudista szépségverseny. A túl hideg, esős időben a résztvevők nem voltak hajlandóak az egészségüket kockáztatva meztelenül elvonulni a zsűri előtt. A versenyt egy héttel elhalasztották.

Hogy ki nyerte az első magyarországi nudista szépségversenyt, arról nem találtunk jelentést. Meg arról sem, hogy kik vettek részt 1935 februárjában egy Lillafüreden megrendezett titkos és illegális nudistabálon. A Pesti Napló így írt erről.