Valószínűleg Ausztrália egyik legnagyobb pókját üdvözölheti szomszédjai között az a férfi, akinek hétfő este költözött az ablakába egy óriási vadászpók. A férfit nem zavarja a cseppet sem kedves küllemű vendég, hiszen hagyja, hogy szabadon kószáljon marrickville-i háza kertjében.

Az ijesztő pókról természetesen fotót is készített, amelyhez azt írta: éppen békésen nézte a tévét este, amikor a tenyerénél is nagyobb pók megjelent az üvegen. A koppanástól még a macskája is megijedt - írta a Daily Mail.

„Nem akarom elzavarni a háztól. Van egy nagy kertünk néhány fával, ott boldogan eléldegélhet, és vadászhat a bogarakra" – mondta a férfi.