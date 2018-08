Pusztítóvá is válhat a forradalmi rákgyógyászati eljárás

Akik figyelemmel kísérik a tudományos és egészséggel kapcsolatos híreket, olyan érzésük támad, mintha az orvostudomány forradalom küszöbén állna: korábban végzetesnek tartott betegségek válhatnak gyógyíthatóvá, ami, valljuk be, egy valóságos aranykor ígéretével kecsegtet. A nagy remények zászlóshajóját CRISPR-nek hívják. Ez egy eszköz, amivel a kutatók módosíthatják egy élőlény genetikai állományát, azaz genomját, kiiktatva azokat a géneket, amik az adott kórt okozzák. A módszernek rengeteg előnye, de sajnos egyúttal árnyoldala is van.

Két fontos tanulmány is napvilágot látott júliusban a CRISPR-technikáról. Az egyik a Nature magazinban jelent meg, és arról számolt be, hogy a génszerkesztési eljárás hatékonyabbá és egyúttal olcsóbba tehető egy új módszer segítségével. A másik publikáció szintén a nyár közepén jelent meg, és a rendszer árnyoldalait világította meg, sőt, egyenesen kijelentette, hogy a CRISPR alkalmazása lényegesen több hátránnyal jár, mint előnnyel.

Érdemes tehát tiszta vizet önteni a pohárba az orvosi vívmánnyal kapcsolatban. Tényleg a rákgyógyászat új dimenzióit nyitja meg, vagy csak délibábokat kergetünk?

Baktériumok „fejlesztették” ki, mi csak „elloptuk”

Számos génszerkesztési eljárás született az elmúlt 40 évben, ezek egyike a CRISPR (vagy teljes nevén clustered regularly interspaced short palindromic repeats, azaz halmozottan előforduló, szabályos közökkel elválasztott palindromikus ismétlődések), ami még 2012-ben debütált a tudományos színtéren. A technológia a szakértők szerint korábban sosem látott precizitással teszi lehetővé a genom szerkesztését – vagyis a DNS-szál „kinyitását”, és így a genetikai kódba programozott hiba kijavítását.

A CRISPR/Cas9 rendszer a baktériumok és más mikroorganizmusok „saját fejlesztése”: rövid, ismétlődő DNS-szakaszok, amik egyfajta immunrendszerként funkcionálnak.Úgy funkcionál, akár egy molekuláris olló. A CRISPR a hozzá tartozó Cas9 protein támogatásával megkeresi és kivágja a betolakodók (általában vírusok) örökítőanyagát a baktériumsejt genetikai állományából, majd „befoltozza” az így keletkező hézagokat.

A prokariótáktól ellesett módszer csak mostanság kezd betörni a klinikai alkalmazás világába, 2017-ben néhány páciens bevonásával kezdték el a speciális terápiákat. Ami a humángyógyászatban újdonságnak számít, az állatokkal kapcsolatos kutatási területen már bevett gyakorlat, a CRISPR segítségével több speciális génkészlettel rendelkező laboratóriumi állatot, illetve sejtvonalat sikerült a tudósoknak „teremtenie”. Ezek az eredmények az emberi betegségek tanulmányozásában korszakalkotó lépéseket jelentenek.

Ebből a szempontból tehát a CRISPR bevetése egyértelmű sikernek könyvelhető el. Olyan szinten kiterjesztette a biomedicinákkal kapcsolatos kutatási területet, amiről korábban álmodni sem mertünk volna – nyilatkozta a Live Science tudományos portál egyik cikkében Fjodor Urnov, a seattle-i Altius Biomedikai Kutatóintézet igazgatóhelyettese, aki maga is alkalmazza a technikát a humán gének laboratóriumi körülmények között (emberi testen kívül) történő szerkesztése során.

Ráadásul úgy tűnik, az eljárás az elkövetkező években még hatékonyabbá is válhat.

Az előnyök és a hátrányok

Ahhoz, hogy a CRISPR működjön, a rövid szálaknak el kell jutniuk a sejtmaghoz, ahol a DNS rejtőzik. A CRISPR\Cas9 szállításához eddig a kutatók módosított, az emberi szervezetre ártalmatlan vírusokat használtak. A vírusok beszivárognak a sejtbe, és célba juttatják az általuk hordozott „csomagot”. A gond ezzel a metódussal az, hogy ilyenfajta vírusokat nagyobb számban kifejleszteni időigényes feladat, hónapokat, sőt akár éveket is igénybe vehet, ennyit azonban a súlyos betegek értelemszerűen nem várhatnak.

Épp ezért váltott ki a cikk elején említett Nature-tanulmány nagy lelkesedést a kutatókban. Az új módszer alkalmazása során – amelyet szaknyelven elektroporációnak hívnak – vírusok helyett elektromos stimulációval juttatják a genetikai anyagot a sejtmagba. Az elektroporációs eljárás akár több héttel is le tudja rövidíteni a folyamatot, meggyorsítva ezzel a kutatásokat.

A fentiek alapján mindez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, és sajnos, ahogyan ilyenkor lenni szokott, felmerülnek a kockázatok is. A másik tanulmány – amely a Nature-lapcsaládhoz tartozó Nature Biotechnology folyóiratban jelent meg – arról értekezett, hogy a forradalmi génszerkesztési technológia nem olyan pontos, mint remélték, és a DNS azon részeit is megbolygathatja, amikhez az orvosok eredetileg nem szándékoztak nyúlni. Egy példával élve, a kiiktatásra ítélt gén mellett olyan gént is kivághat a molekuláris olló, ami a tumorsejtek kialakulásának megakadályozásában egyébként létfontosságú szerepet tölt be (ezek a tumorszupresszor gének).

Mindegy, hogy elektroporációt vagy vírusokat alkalmazunk, szállítómechanizmustól függetlenül ezek a hibák bekövetkezhetnek – figyelmeztetett a kutatás rangidős szerzője, Michael Kosicki, a brit Wellcome Sanger Intézet munkatársa.

Urnov ugyanakkor több kritikával is illette a hátrányokat taglaló tanulmányt. Szerinte a publikáció szerzői egerek sejtjeivel dolgoztak, és nem a klinikai alkalmazásra fejlesztett CRISPR/Cas9 rendszert használták, így az eredményekből nem lehet messzemenő konklúziókat levonni.

„Mind az USA-ban, mind Európában a klinikai próbák megkezdését szigorú előírások szabályozzák” – figyelmeztetett Urnov.

Egy dolog biztos, két szempontot mindenképpen figyelembe kell venni:

biztosítani kell, hogy a genetikai változtatás megfelelő módon történjen, vagyis ne érintsen más régiókat, valamint a kívánt genetikai modifikáció – még ha minden flottul is megy – biztonságos legyen, és a változtatásával vagy eltávolításával ne következzenek be előre nem látható szövődmények.

Amit a rákbetegeknek mindenképpen tudnia kell

A bizonytalanságok ellenére a szakértők szerint a CRISPR-technikának minden esélye megvan arra, hogy forradalmasítsa a rákkezelést, főleg az immunterápiák területén. A rákgyógyászatban használt immunterápia során a kutatók olyan genetikailag módosított immunsejteket (úgynevezett T-sejteket) fejlesztenek ki, amik megtalálják és elpusztítják a daganatsejteket. Az orvosok a világ nagy részén jelenleg a hagyományos immunterápiát és a CRISPR-módszert egyaránt alkalmazzák, hogy minél több ráktípust hatékonyan kezeljenek, habár mindez még nagyon kísérleti fázisban zajlik.

A rákos betegeknek ugyanakkor két dolgot figyelembe kell venniük. Először is, mivel kísérleti terápiáról beszélünk, a páciensek csak abban az esetben választják, ha a hagyományos kezelések – kemoterápia, sugárterápia, műtét – már csődöt mondtak. A másik, hogy a CRISPR-technikát alkalmazó kezeléseket csak bizonyos kísérleti kórházakban lehet igénybe venni és a résztvevőket is alaposan szelektálják.

Nincs mit szépíteni a dolgon, ezek emberkísérletek: az orvosok próbálják kitalálni, melyik terápia működik, ezeket hogyan kell variálni, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a jelentkező páciensek is fel legyenek készítve.

Csak idővel fog kiderülni, valóban orvostudományi forradalom kapujában állunk-e

A legtöbbekben felmerülő fő kérdés az, mennyire is vagyunk közel a rák gyógyításához a CRISPR módszerével. Természetesen ezt egyetlen tudós sem tudja megjósolni. Urnov biztos abban, hogy a technológiával a betegségek széles skáláját gyógyítani lehet majd, függetlenül attól, hogy rákról vagy valamilyen más, genetikai eredetű betegségről beszélhetünk.

Az elektroporációs tanulmány első szerzője, dr. Alexander Marson (San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem) hasonló véleményen van, mint Urnov. Kutatócsoportjával jelenleg egy rendkívül ritka autoimmun betegségben szenvedő testvérpárt próbál meggyógyítani. E páciensek T-sejtjeit a laborban már kijavították egy CRISPR-től eltérő, másfajta génmódosítási eljárással, most az a feladat, hogy a jól működő sejteket valahogyan visszajuttassák a beteg gyerekek szervezetébe.