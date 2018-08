Farkast fotóztak a Börzsönyben

Először fotóztak farkast a Börzsönyben – a képet a Duna-Ipoly Nemzeti Park közösségi oldalán osztotta meg.

A felvétel tanúsága szerint augusztus 20-án nem sokkal hajnali 1 óra előtt kapta le a kamera a farkast a Börzsönyben.

A fotó alá azt írták, hogy jó eséllyel ez a legelső farkasfotó, ami valaha a Börzsöny hegységben készült.

Megjegyzik azt is, hogy vannak a farkasokhoz megszólalásig hasonló kutyafajták, illetve akár hibridek is előfordulhatnak, de figyelembe véve a farkasok börzsönyi jelenlétére vonatkozó egyéb bizonyítékokat, a DNS-mintákat is beleértve, melyek 2017 decembere óta összegyűltek, nagy biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy a képen látható kutyaféle egy farkas.