Trükkös a pajzsmirigy-gyógyszerek szedése

A pajzsmirigy alulműködése esetén a kezelés egyik fő eleme a gyógyszer, ami a hiányzó pajzsmirigyhormonokat pótolja. A terápia sikerességét az is befolyásolja, hogy a páciens betartja-e az orvos által előírt mennyiséget, illetve ügyel-e azokra az előírásokra, melyeket a kezelőorvos tanácsol. Több tényező is befolyásolja a tünetmentessé válást, többek közt azt sem mindegy, hogy mikor vesszük be a gyógyszert, és mikor eszünk utána – hívja fel a figyelmet Dr. Koppány Viktória, a Budai Magánorvosi Centrum endokrinológusa.

A gyógyszeres terápia sikerességét pajzsmirigy-alulműködés esetén nem csak a gyógyszer mennyisége, hanem az is befolyásolja, hogy a páciens mikor veszi be a javasolt hormonmennyiséget, mit eszik és iszik utána, sőt, az egyéb gyógyszerek is hatással lehetnek a pajzsmirigyre.

A pajzsmirigy működését szabályozó gyógyszereket reggel, éhgyomorra javasolt bevenni, a szakember javaslata szerint az első étkezés előtt legalább fél órával.

„A pajzsmirigygyógyszerek közül a hormon (levothyroxin) a vékonybélből szívódik fel, ezért fontos, hogy éhgyomorra, vízzel vegyük be, hogy semmi ne akadályozza a gyógyszer teljes felszívódását. A kávé fogyasztása azért nem javasolt rögtön utána, mert ez is befolyásolhatja a folyamatot" – mondja a doktornő.

„Sokan szednek krómot, jódot és kifejezetten pajzsmirigybetegeknek készült tablettákat, de fontos, hogy ezekről pontosan tudjon a kezelőorvos. „Bizonyos pajzsmirigybetegségeknél, például túlműködésnél vagy autoimmun eredetű alulműködésnél a jód kerülendő, mert inkább árt, mint használ. Szelén javasolt például Hashimoto betegség esetén, de ezt sem ajánljuk mindenkinek. Mindenképp javaslom a konzultációt, mielőtt valamilyen kiegészítő kezelést kezd a beteg" - teszi hozzá.

Szükség lehet a gyógyszermennyiség módosítására

Egyéb gyógyszerek egyidejű alkalmazása is hatással lehet a pajzsmirigyre, sok esetben azért nem javulnak a hormonszintek és a beteg hangulata, állapota, mert egyes készítmények befolyásolják a pajzsmirigyhormonok felszívódását.

Csökkentik a pajzsmirigyhormonok felszívódását a vastabletták, savlekötők és kalcium-karbonátot tartalmazó készítmények, illetve fokozzák a szteroidok, vízhajtók, antidepresszánsok és gyulladáscsökkentők. A szedett gyógyszerekről minden esetben tájékoztatni kell az endokrinológust, és ha új gyógyszert kezdünk szedni, akkor is konzultálni kell a kezelőorvossal.

Többek közt az évszakváltás is hozhat változásokat, a nyár után érdemes elmenni endokrinológushoz, aki beállítja a megfelelő gyógyszermennyiséget. „Az évszakváltozás során, vagy fokozott megterhelés, illetve várandósság esetén a szervezet pajzsmirigy-hormonigénye megnőhet, ilyenkor sűrűbben érdemes a TSH-t ellenőrizni, és szükség esetén a szedett hormonadagot módosítani. A túlműködés (hyperthyreosis) inkább a melegre érzékeny, nyáron romolhat a beteg állapota, de a nyár után is javasolt az ellenőrzés."

Forrás: Budai Magánorvosi Centrum, purecom