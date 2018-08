Közelgő halálra figyelmeztetnek a homlokráncok

A fatalisták számára a ráncok a végzet prófétái – biztos jelei annak, hogy hivatalosan is öregek lettünk. Ugyan homlokráncokkal még a fiatalabb korosztály is rendelkezhet, minél mélyebbek és sűrűbbek a barázdák, annál biztosabb, hogy tulajdonosukra óriási veszély leselkedik.

Erős összefüggést mutatott ki egy új tanulmány a homlokráncok és a szívbetegségek között, hogy ennek hátterében mi állhat azonban továbbra is rejtély maradt.

„Nincsenek olyan egyértelmű jelek, mint a magas koleszterinszint vagy a vérnyomás” – írta Yolande Esquirol, a francia Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse intézet kutatóorvosa, a tanulmány rangidős szerzője a kiadott sajtóközleményben. „Azért kezdtük a homlokráncokat, mint markereket vizsgálni, mert könnyen észrevehetőek. Csak ránézünk egy ember arcára, és azonnal tudjuk, ha baj van és csökkenteni kell a kockázati tényezőket” – tette hozzá a kutató.

Ha egyértelműen sikerül igazolni az Archives of Cardiovascular Diseases Supplements című orvosi szakfolyóiratban megjelent publikáció megállapításait, a homlokráncok egy sor más különös jelhez (kéz-, boka-, lábduzzanatok, laza fogak, ráncos fölcimpa, óraüvegköröm, gyűrű a szivárványhártya körül, férfias kopaszodás) csatlakozhatna, ami szívproblémákra figyelmeztet.

Persze nem minden ránc tekinthető fenyegetésnek. Korábbi tanulmányok szerint a szem sarkából kifelé sugárzó apró ráncok, a szarkalábak nincsenek kapcsolatban a szív- és érrendszer kóros elváltozásaival, természetes velejárói az öregedésnek és függnek az arcizmok mozgásától is.

Fontos megjegyezni, hogy a fent ismertetett jellegzetességek nem váltják ki az alapos orvosi vizsgálatot, szimplán arra hívják fel a figyelmet, hogy a páciens komolyabban ki lehet téve a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek.

„Ha valakiről sejteni, hogy kardiovaszkuláris betegség fenyegeti, a klasszikus rizikófaktorokat – magas vérnyomás, a vér glükóz- és lipidszintje – mindenképp ellenőrizni kell nála, de előzetesen lehet életmód változtató tanácsokat adni számára” – nyilatkozta Esquirol a The Conversation című magazinnak.

Két évtizeden át tartó megfigyelés

A kutatás során összesen 3200 dolgozó felnőttnél vizsgálták a homlokon megjelenő ráncokat. A kísérlet kezdetén az alanyok – akik 32, 42, 52 és 62 évesek voltak – mindannyian jó egészségnek örvendtek. A kutatók 1 és 3 pont között osztályozták a résztvevők homlokán megjelenő ráncok mennyiségét és mélységét (0: nincs ránc; 3: sok és mély ránc látszik a homlokon).

A nagyjából két évtizeden át zajló kutatás a következő eredményeket adta: az ez idő alatt különböző okok miatt elhunyt 233 emberből 15,2 százalék 2 vagy 3 pontot, 6,6 százalék 1 pontot, 2,1 százalék pedig 0 pontot kapott.

Összegzésképpen a kutatók azt állapították meg, hogy a homlokráncok számának és mélységének növekedésével párhuzamosan nőtt a kardiovaszkuláris megbetegedés rizikója. Akik 2 vagy 3 pontot kaptak azok 10-szer nagyobb eséllyel haltak meg valami szívprobléma miatt, mint a 0 pontot begyűjtők.

Ez az összefüggés akkor is igaz volt, amikor a kutatók más, szívproblémákat előrevetítő tényezőket (életkor, nem, iskolázottság, vérnyomás, káros szenvedélyek, diabétesz, lipidszint) is figyelembe vettek.

Nem tudni, mi áll az összefüggés hátterében

Elmélet mindenesetre létezik, ami magyarázhatná a kapcsolatot. A tanulmány szerzői úgy gondolják, a homlokráncok az érelmeszesedés (ateroszklerózis) markerei.

Az érelmeszesedés kialakulása során különböző anyagok rakódnak le a verőerek falában. Emiatt csökken az artériák rugalmassága, az erek beszűkülnek, így a szövetek, szervek oxigén- és tápanyagellátását egyre kevésbé bírják ellátni. A ráncok kialakulásában közreműködik az oxigénszállító képesség csökkenése illetve a kollagén módosulása.

A homlokban lévő parányi vérerek különösen sérülékenyek, így károsodásuk változásokat fog előidézni a kollagénben.

Ha a most közölt eredményeket más tanulmányok is megerősítik, akkor az érelmeszesedés már korai stádiumban is könnyen felismerhetővé válhat.

Forrás: Science Alert