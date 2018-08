A méhek is lehetnek függők, rászokhatnak a rovarirtó szerekre

A dohányzók nikotinfüggőségéhez hasonlóan a méhek rászokhatnak a rovarirtóval kezelt táplálék ízére - derítették ki brit kutatók.

Minél több ilyen vegyszert fogyasztanak, annál többre vágynak - mutatták ki az Imperial College London kutatói a Proceedings of the Royal Society B című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban. A kutatók felfedezése azt jelzi, hogy az eddig véltnél jóval nagyobb a kockázata annak, hogy káros rovarirtó által szennyezett nektár kerül be a méhkolóniákba.

Tanulmányukban a szakemberek a poszméheknek kétféle cukoroldatot ajánlottak fel fogyasztásra, az egyik oldat neonikotinoid hatóanyagú rovarirtóval volt keverve. Egy idő után a méhek egyre inkább a rovarirtó-ízű cukros oldatot részesítették előnyben. A kutatók 10 méhkolóniát követtek figyelemmel tíz napon át. Minden méhrajnak hozzáférése volt saját nektárgyűjtő területéhez, ahová a kutatók kihelyezték a cukros oldatokat tartalmazó etetőket.

A tanulmány vezető szerzője, Andres Arce elmondta: a neonikotinoidokról készült számos korábbi kutatásban kizárólag rovarirtóval kevert élelemmel táplálták a méheket, ám a valóságban a méhek választhatnak. Tudni akartuk, hogy a méhek érzékelik-e a rovarirtószert, és megtanulják-e elkerülni azt azáltal, hogy nem szennyezetett élelmet is felajánlottunk nekik".

Kezdetben a méhek elkerülték a neonikotinoiddal kevert oldatot, ám amint megízlelték, egyre jobban kezdték előnyben részesíteni az ilyen táplálékot" - idézte Richard Gillt, az Imperial College London kutatóját a The Guardain című brit napilap honlapja.

Érdekes, hogy a neonikotinoidok a rovaroknál ugyanazokat a receptorokat veszik célba, mint amelyeket emlősök esetében a nikotin" - magyarázta a kutató. A neonikotinoid hatóanyagú rovarirtószerek vegyileg hasonlóak a dohányban lévő nikotinhoz, amely függőséget okoz.

2013-ban az Európai Unióban részleges tilalmat rendeltek el három széles körben használt neonikotinoid hatóanyagú rovarirtóra, mivel kimutatták, hogy káros a méhekre. A tilalmat most kiterjesztették minden termény esetében, amelyet nem üvegházban termesztenek. Arce hangsúlyozta, további kutatásokat kell folytatni, hogy megértsék azt, miért részesítik előnyben a rovarok a rovarirtó ízét.

