Magyarországra jönnek az Andok kaktuszai

Az Andok völgyeit benépesítő, ritkán látható oszlop- és gömbkaktuszok számos fajtája is megtekinthető lesz a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének őszi kiállításán szeptember 7. és 9. között az ELTE Füvészkertben.

A szervezők közleménye szerint az Andok hegycsúcsai és völgyei adnak otthont többek közt az egzotikus külsejű oszlopkaktuszoknak, amelyek a bennszülöttek számára élelmet, vizet és építőanyagot is szolgáltatnak, de itt élnek a kaktuszvilág ékszereinek számító piros, sárga vagy lila virágokat hozó törpekaktuszok, vagy a gömbkaktuszokhoz tartozó Parodia nemzetség is, amelyek egyedei közül számos bemutatkozik az őszi kiállításon.

Az oszlopkaktuszok legtöbbje fehér hajhoz hasonlító "ruhát" visel, ez védi a növényt a károsító magashegyi napfénytől és az éjszaka hidegétől egyaránt. Ezeket a kaktuszokat népiesen őszapó kaktuszoknak is hívják, többek közt ez a különleges fajta is látható lesz a Füvészkertben a Rebutiák, Parodiák, Oroya fajták mellett. A fán lakó epifiton növényeket a bromélia-félék képviselik.

Mindezek mellett a bemutatón most is helyet kapnak a magyarországi kaktuszgyűjtők kincsei, valamint több száz kaktusz és pozsgás ritkaság is Közép-Amerika és Afrika egzotikus tájairól. A kiállításhoz a szokásokhoz híven növényvásár is kapcsolódik, a kaktuszok, virágok tartásához az egyesület tagjai praktikus tanácsokkal is ellátják a közönséget.