Lenyűgöző gyöngyszem tündöklik az égen

Az ESO Nagyon Nagy Távcsövén működő FORS2 műszer a maga teljes pompájában örökítette meg az NGC 3981 jelű spirálgalaxist. A felvételt az ESO Kozmikus Gyöngyszemek (Cosmic Gems) nevű megfigyelési programja keretében készítették. Ebben a programban olyankor használják a távcsöveket, amikor a körülmények nem teszik lehetővé a tudományos megfigyeléseket. E látványos felvételek elkészítésével tökéletesen kihasználják az ESO távcsöveit.

Ez a csodás fénykép a kozmosz fekete bársonya előtt fényesen ragyogó NGC 3981 katalógusjelű spirálgalaxist örökíti meg.

A Serleg (Crater) csillagkép irányában látszó égitestről 2018 májusában készült felvétel az ESO Nagyon Nagy Távcsövén (Very Large Telescope – VLT) működő FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph 2 (FORS2) műszerrel.

A FORS2 a VLT távcsőegyüttes Unit 1 (Antu) távcsövén teljesít szolgálatot Chilében, az ESO Paranal Obszervatóriumában. A VLT négy távcsőtagján működő tudományos műszerek seregéből a FORS2 rendkívüli sokoldalúságával emelkedik ki. A csillagászati műszereknek ez a „svájci bicskája" számtalan fajta égitestet tud megörökíteni sok különböző módszerrel. Így például a fentihez hasonló csodaszép képek is készíthetőek vele.

Feltárulnak a rejtett tartományok

A FORS2 érzékeny szeme előtt nem maradhatnak rejtve az NGC 3981 hatalmas porsávok és csillagkeletkezési régiók által átszőtt spirálkarjai, valamint a forró, fiatal csillagokból álló feltűnő korong sem. A galaxis lapjával fordul felénk, ami látni engedi a galaxis fényes központi régióját, ahol rendkívül energikus folyamatok zajlanak egy szupernagy tömegű fekete lyuk környezetében. A térbeli irányultság miatt szintén kitűnően megfigyelhető a galaxis spirálkarjainak szerkezete, melyek némelyike messzire kinyúlik a galaxisból, feltehetően egy másik galaxis korábbi szoros megközelítésekor fellépő gravitációs árapályhatás következményeként.

Az NGC 3981-nek természetesen számos galaktikus szomszédja van. A Földtől hozzávetőleg 65 millió fényévre lévő égitest az NGC 4038 csoport tagja, amihez a jól ismert Csáp-galaxisok is tartoznak. A csoport a nagyobb Crater-felhő része, ami maga is csak egy darabkája a saját galaxisunkat is magába foglaló gigászi Virgo-szuperhalmaznak.

A képen nem az NGC 3981 az egyetlen érdekes objektum. Az előtérben néhány egyedi csillag is látható a saját Tejútrendszerünkből, továbbá egy, az égboltot szelő kóbor kisbolygó halvány nyoma is rákerült a fénykép felső részére. Ez a bizonyos kisbolygó akaratlanul is szemlélteti a csillagászati fényképek készítésének menetét. Ehhez három felvétel készült egymás után kék, zöld és vörös színekben, amit az aszteroida színes nyoma tesz nyilvánvalóvá.

A felvétel az ESO Kozmikus Gyöngyszemek (Cosmic Gems) programjának keretében készült. Ennek a tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő kezdeményezésnek érdekes és látványos égitestek megörökítése a célja. A program az ESO távcsöveit használja ki olyankor, amikor a körülmények nem alkalmasak tudományos munkára. Ennek ellenére a felvételek később esetleg tudományos kutatásokban is felhasználhatóak lehetnek, ezért ezeket az ESO a Tudományos Archívumában megőrzi, és minden csillagász számára elérhetővé teszi.

Forrás: ESO