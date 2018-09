Döbbenet: a macskák értik a fizikát

Egy japán kutatás szerint a macskák értik az ok-okozati összefüggéseket, felismerik, amikor ezek nem működnek, és felfognak néhány fizikai törvényszerűséget is. A kutatók eredményüket az Animal Cognition című tudományos magazinban publikálták.

A macskák felfogják az ok-okozati összefüggést

Akinek van macskája, tapasztalatból tudja, hogy mennyire intelligensek, amit most egy újabb tanulmány is igazol, méghozzá meglehetősen érdekes aspektusból. Az elvégzett kísérletek azt bizonyítják, hogy macskák felfogják az ok-okozati elvet és megértenek némi elemi fizikát is.

Kombinálva e képességeiket a rendkívül fejlett hallásukkal, még azt megelőzően képesek behatárolni, hogy hol rejtőzhet a préda,

hogy vizuálisan is azonosítanák.

A japán Kyoto University kutatócsoportja már egy korábbi vizsgálat során is arra a következtetésre jutott,

hogy a macskák képesek előre „megjósolni" a számukra láthatatlan tárgyak jelenlétét, pusztán a hallásuk alapján.

A tudósok a mostani kutatásukkal arról akartak megbizonyosodni, hogy vajon a macskák felismerik-e az ok-okozati összefüggéseket. Az ezt célzó kísérletek során vizsgálták, a macskák rájönnek-e arra, hogy egy számukra láthatatlan tárgy van a dobozban azon az alapon, hogy az rázáskor zörög-e, vagy sem.

A kutatócsoport arról is szeretett volna meggyőződni, várják-e a macskák, hogy a zörgő dobozból kiessen tárgy, ha azt megfordítják.

A vasgolyókkal megrakott doboz rejtélyei

A Saho Takagi által vezetett japán kutatócsoport kísérletében 30 házimacska (Felis silvestris catus) vett részt.

A tudósok azt találták, hogy a macskák elsősorban a hallásukra támaszkodnak annak megfejtésében, léteznek-e olyan tárgyak, amit nem láthatnak. A kísérletek során egy műanyag dobozba néhány vasgolyót helyeztek el. Ha megrázták a dobozt, a szabadon guruló golyók egymásnak koccanva zörögni kezdtek, ha pedig felfordították, értelemszerűen kiestek.

A doboz egyik oldalára elektromágnest szereltek fel, amely bekapcsolva megakadályozta a golyók zörgését, illetve kiesését.

A macskákat mindig egyénileg tesztelték, és videón rögzítették az állatok reakcióit. Amikor a macsaka a kutatókra figyelt, először 5 másodpercig vízszintesen rázták a dobozt, hogy jól hallhatóan zörögjön, ám ne essen ki belőle semmi. Aztán felfordították, amiből így kizuhantak a golyók, illetve ha az elektromágnest bekapcsolták, lefelé fordítva sem esett ki semmi a dobozból. Végül a dobozt letették a padlóra, közvetlenül a macskák elé, és hagyták, hogy az állatok 15 másodpercig vizsgálgassák azt.

Csak két kísérleti szituáció felelt meg a fizika törvényeinek

Amikor a doboz zörögött, a macskák mindig arra számítottak, hogy van benne valami. Erre úgy jöttek rá a kutatók, hogy a macskák a zörgő dobozt jóval hosszabb ideig bámulták, mint azt, amelyről a hallásuk alapján azt feltételezték, hogy üres. Minden egyes kísérleti alanyt négyféle helyzetben teszteltek.

Az első kísérletnél a dobozt először elkezdték rázni, hogy a golyók zörögjenek, majd amikor felfordították, a golyók mindig kiestek belőle. Második alkalommal is zörgették a golyókat, ám ha felfordították a dobozt, a bekapcsolt elektromágnes miatt azok mégsem estek ki.

A harmadik tesztnél a rázás ellenére sem zörögtek a golyók (ugyancsak a bekapcsolt elektromágnesnek köszönhetően), de kiestek, amikor felfordították a dobozt.

A negyedik kísérleti szituációban a golyók nem zörögtek, és amikor felfordították a dobozt, nem esett ki belőle semmi.

Két kísérleti helyzet megfelelt a fizika törvényeinek, kettő pedig nem.

Megfelelt, amikor a rázást hang kísérte, valamint ahol a rázást nem kísérte a zörgés és a golyó sem pottyant ki, ám nem felelt meg, ahol volt zörgés ugyan, de nem esett ki a golyó, illetve ahol nem volt zörgés, de ennek ellenére a doboz felfordításakor mégis kiesett golyó.

Macskák, mint fizikusok

A megfigyelések szerint a macskák lényegesen hosszabb ideig figyelték a dobozt, ha a rázás zajjal járt együtt. Ez egyértelműen azt mutatja, a macska alkalmazza a fizikai törvényeket,

hogy a tárgy létezésére vagy hiányára következtessen azon az alapon, hogy hall-e zajt, vagy nem.

Az állatok akkor is hosszabban bámulták a dobozt, amikor a helyzet nem felelt meg a fizika törvényszerűségeinek.

Ez olyan, mintha a macskák tisztában lennének azzal, hogy ezek a helyzetek nem felelnek meg az ok-okozati összefüggésnek.

Takagi a korábbi megfigyelések alapján azt feltételezte, hogy a kísérleti alanyokat jobban fogja érdekelni a két nem összeillő kondíció, azaz a második és a harmadik kísérleti szituáció, amikor van zaj, de nincs golyó, illetve nincs zaj, de van golyó.

És a feltételezés helyességét vissza is igazolták a kísérletek. Bárki, akinek van macskája, valószínűleg azt jósolná, hogy a cicákat jobban érdekli, ha rázzák a dobozt és zörög, mint amikor csöndes.

A tesztek azonban mást mutattak: a macskák figyelmét sokkal jobban felkeltették a nem összeillő kondíciók,

vagyis amikor a golyók nem jelentek meg a rázás és zörgés után, illetve amikor annak ellenére esett ki a golyó a dobozból, hogy nem volt zörgés.

Ezt onnan tudták megállapítani, hogy a tudósok pontosan megmérték, mennyi ideig figyelik a macskák a hangot pordukáló, illetve a rázás közben némán maradó dobozt.

Ösztönös felfogóképességgel rendelkeznek fizikai törvényszerűségekről

A macskák tehát előre kikövetkeztették, hogy a zörgő dobozból - ha azt lefordítják -, ki kell esnie valaminek, és azt is, hogy a „csendes" dobozból nem fog kijönni semmi.

Ha nem ez volt az helyzet, a furcsa, a fizika törvényszerűségeivel ellentétes szituáció azonnal felkeltette az érdeklődésüket.

A kutatók szerint ez arra utal, hogy hogy a macskák némileg „értik" a gravitációt.

Saho Takagi, a kutatás vezetője egyenesen azt állítja, a macskák az ok-okozati összefüggésen alapuló logikai gondolkodást használják,

hogy megjósolják a láthatatlan tárgyak megjelenését.

A kutatók szerint a környezeti feltételek gyakorolják a legkomolyabb hatást arra, hogy egyes fajok mely képességei fejlődnek különösen szenzitívvé.

Az ökológiai környezet, illetve a macskák természetes vadászó életmódja járulhatott hozzá annak a képességüknek a kifejlődéséhez, hogy a potenciális zsákmányállataik helyzetét vizuális észlelése nélkül, a hangok alapján is be tudják határolni. Takagi elmagyarázta, hogy

a vadászó macskáknak igen gyakran ki kell következtetniük a préda helyzetét vagy távolságát kizárólag a hangok alapján,

például a korlátozott látási viszonyok miatt.

A japán egyetem kutatóinak végkövetkeztetése: a macskák felismerik az ok-okozati összefüggéseket,

és ösztönös felfogóképességgel rendelkeznek néhány fizikai törvényszerűséget illetően is.

Sokkal jobban értik, mint sem azt korábban gondolták. Ahhoz, hogy megtudhassuk, mit is lát a lelki szemei előtt a macska, amikor a zajokat analizálva lép a tettek ösvényére, még további kutatások szükségesek.