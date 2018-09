Betiltanák a "járványként" terjedő ízesített elektromos cigarettákat

Az ízesített folyadékot tartalmazó elektromos cigaretták azonnali betiltását fontolgatja az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA), amelynek főigazgatója szerint az e-cigaretta ezen típusa valóságos "járványként" terjed a fiatalok körében.

A hatóság több mint 1100 figyelmeztető levelet küldött szét és 131 pénzbírságot szabott ki idén nyáron olyan kiskereskedőkre, akik illegálisan adtak el JUUL márkájú, valamint egyéb elektromos e-cigarettákat kiskorúaknak.

Az FDA történetének eddigi legnagyobb volumenű akciója az országszerte működő boltokra és az online áruházakra is kiterjedt. Szerdai közleményében a hatóságok azt írta, hogy a jövőben még szigorúbb fellépésre kell majd számítani a részéről.

"Egyértelmű jeleit látjuk annak, hogy az elektromos cigaretta használata járványszerű méreteket öltött a fiatalok körében" - húzta alá Scott Gottlieb, az FDA főigazgatója. Hozzátette: "elsődlegesen az ízesített folyadékot tartalmazó elektromos cigarettákra fókuszálunk. Komolyan fontolgatjuk, hogy azonnal kivonjuk a piacról ezeket az ízesített termékeket".

Gottlieb egy hamarosan megjelenő jelentés adataira utalva hangsúlyozta, hogy a "fiatalok e-cigi használata nagyon meredeken növekszik".

A The Washington Post című lap szerint a főigazgató által idézett előzetes adatok a National Youth Tobacco Survey című felmérésből származnak, amely szerint 2017-hez képest 2018-ban 75 százalékkal nőtt az elektromoscigaretta-használat mértéke az amerikai középiskolás diákok körében.

Az FDA döntése nyomán az Egyesült Államokban 2016 óta tilos eladni elektromos cigarettát kiskorúaknak, vagyis 18 éven aluliaknak. Néhány államban a korhatár 21 év.

"A cigarettával és egyéb termékekkel kapcsolatos eddigi tapasztalataink alapján azt mondhatjuk, fontos, hogy korlátozzuk a gyerekeknek való értékesítést, ugyanakkor, ha olyan terméket készítünk, amely vonzó a számukra és vonzó módon is reklámozzuk azt, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a gyerekek hozzá fognak jutni" - mondta Matthew Myers, a Campaign for Tobacco-Free Kids nevű szervezet vezetője.