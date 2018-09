Olyan volt, mintha megelevenedett volna Spielberg filmje

Több mint 80 év után először történt halálos kimenetelű cápatámadás az Atlanti-óceán massachusetts-i partvidékén, amiben egy szörfös vesztette életét szombaton.

Halálossá vált a szörfözés Cape Cod térségében

A húszas éveiben járó fiatal férfi a társával együtt szörfözött Cape Cod térségben, amikor a tengeri ragadozó megtámadta. Barátja húzta ki a sérült férfit a partra,

akit azonnali elsősegélyben részesítettek, ám a kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe.

A térség strandját lezárták - közölte a helyi rendőrség.

A Shark Reserache Institute cápatámadásokat nyilvántartó sharkattackdata.com honlapja szerint utoljára 1936. július 25-én történt halálos kimenetelű cápatámadás Massachusetts állam partjainál.

Idén azonban már másodszor támadt emberre cápa a térségben.

Alig egy hónapja, augusztus 15-én egy 61 éves New York-i férfi lett cápatámadás áldozata,aki jelenleg egy bostoni kórházban lábadozik.

Idén már többször látták cápát Cape Cod térségben, ezért augusztus végéig legalább 25 alkalommal kellett lezárni a strandokat, ami kétszerese az évi átlagnak - közölte a Nemzeti Parkszolgálat.

Olyan volt, mintha csak a filmbeli Amity-ben történt volna

A 26 éves Arthur Medici Newcomb közelében, a szörfösök közt különösen népszerű Hollow Beach partjainál ment a vízbe társával együtt.

Joe Booth, egy helyi halász és szörfös éppen a parton állt, amikor a támadás történt, így szemtanúja lett az incidensnek.

Joe Booth a CBS News amerikai hírtelevíziós csatornának elmondta,

hirtelen arra lett figyelmes, hogy az egyik szörfös felborult, és vadul rúgkapált,

miközben a habzó vízben észrevette a cápa farokúszóját is.

Én voltam az a fickó, aki először kezdett el kiabálni, hogy cápa, cápa! Olyan volt, mintha csak a Jaws című mozifilmben, Amity-ben játszódott volna le ez az egész"

- idézte fel Joe Booth a drámai pillanatokat a riporternek, Spielberg A cápa című mozifilmjére utalva.

Hayley Williamson helyi lakos és egykori életmentő szintén szemtanúja volt a tragédiának."Azt hiszem, rosszkor volt rossz helyen" – összegezte tömören benyomását a balesetről.

A súlyosan megsérült áldozatot a Newcomb-i Hyannis Kórházba szállították, ahol már csak a halál beálltát tudták az orvosok megállapítani.

A nagy fehér kifejezetten kedveli a hűvösebb vizeket

Az első jelentések szerint a támadó egy nagy fehér cápa (Carcharodon carcharias) volt. Dél-Afrika atlanti partjai valamint Ausztrália illetve Kalifornia után az Egyesült Államok keleti partvidéke számít a nagy fehér cápák negyedik legfontosabb előfordulási területének.

Cape Code vizei már túl hűvösnek számítanak a meleg karibi-térségből a Golf-áramlattal messze északra felhatoló trópusi fajoknak, így az emberre fokozottan veszélyesnek tartott tigriscápáknak (Galeocerdo cuvier) is.

Utóbbi fajjal szemben a nagy fehér cápa a hűvösebb mérsékeltövi vizeket preferálja elsősorban.

Ez annak tudható be, hogy a nagy fehér a legtöbb cápafajjal szemben nem számít „hidegvérű", azaz váltakozó testhőmérsékletű porcos halfajnak,

hanem endoterm, vagyis az emlősökhöz és a madarakhoz hasonlóan egy speciális vércirkulációs rendszernek köszönhetően testének nagyobb részét képes 10-12 fokkal melegebben tartani a környező víz hőmérsékleténél.

A cápatámadási statisztikákat torony magasan a nagy fehér vezeti, mert e faj "számlájára" írható a legtöbb nem provokált, illetve halálos kimenetelű dokumentált támadás.

Nem lehet megoldás a cápák kiirtása

A tegnap történt eset megszólalásra késztetett egyes helyi politikusokat is. Ron Beaty, Barnstable megye biztosa azt nyilatkozta, hogy a megyei kormányzat semmiféle felelősséget sem tud vállalni a sajnálatos incidens miatt.

A tisztviselő ehhez magyarázatként hozzáfűzte, hogy ő már régebb óta figyelmeztetett arra,

amennyiben a megye partvidékén nem csökkentik a nagy fehér cápák számát, borítékolható, hogy előbb-utóbb tragédia történik,

ami most be is következett. Ron Beaty felvetése azonban több okból sem jelenthet semmilyen megoldást.

Túl azon, hogy a nagy fehér cápa az Egyesült Államok felségvizein törvényileg védett fajnak számít, a vándorló életmódot folytató tengeri nagyragadozót amúgy sem lehetne kiirtani egy-egy partszakaszról.

A nagy fehérnél – más tengeri ragadozókhoz hasonlóan – az úgynevezett területiség elve érvényesül.

A nagy fehér azokon a partszakaszokon, ahol bővebben talál zsákmányt, vándorlása során hosszabb időt tölthet el,

esetleg periodikusan rendszeresen vissza is térhet, de semmiféleképpen sem folytat rezidens, helyhez kötött életmódot.

Ezért egy-egy cápa kifogása nem oldana meg semmit,

csak tovább csökkentené a napjainkban már amúgy is súlyosan veszélyeztetett faj túlélési esélyeit. Az lehet egyedül az érdemi megoldás, ha az ember beszünteti vagy korlátozza a vízi aktivitást azokon a területeken, ahol ez a ragadozó gyakrabban előfordul.