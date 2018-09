A cárnő, aki hagyta, hogy a szeretője jó alaposan elfenekelje

Nagy Katalin nemcsak remek stratéga volt, hanem a művészetek lelkes és értő támogatója is. Kitűnő intellektuális képességeit szívesen kamatoztatta az ágyban is, és élete során tucatnyi szeretőt tartott. A német származású cárnő a magánéletében azonban számtalan gyengeséget mutatott. Katonatiszt szeretője, Grigorij Orlov ezért bátran emelt rá kezet, és az uralkodó ezt tizenegy évig hagyta is.