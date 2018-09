Gyászol a boros szakma: elhunyt Sánta Zoltán

Elment a Tanár Úr. Elbúcsúzni nem volt ideje; a háromnapos mesterkurzus második napján a tőle megszokott mosollyal csak könnyedén elköszönt, "hétfőn találkozunk"... Most már hiába várjuk Sánta Zoltánt; máshol van dolga. Mi, diákjai, kollégái, barátai pedig megrendült csendben ülünk, érezzük hiányát, őrizzük emlékét – írja Tábor István, volt diákja, a Borkollégium tulajdonosa nekrológjában.

Végzettsége, betöltött tisztségei és munkássága kiemelkedő (DipWSET, Nemzetközi Borakadémikus, WSET Certified Educator, Certified Sherry Educator, a Borkollégium boriskola oktatója, a Bortankönyv, a világ borai könyv társszerzője), de nem árulja el igazán, milyen sokat vesztett vele a hazai borvilág.

Sánta Zoltán – mint magam is megtapasztalhattam – kitűnő előadó, jó kedélyű, ereje teljében lévő ember volt, akit 61 éves korában ragadott el a halál. A hallgatók és a kollégák is nagyon szerették. Ezért is sokkolt mindenkit a hír, a szakembereket és a műkedvelő borbarátokat egyaránt.

Sánta Zoltán életéről, munkásságáról a Borászportálon olvashatunk részletesebben.