Gyermekpornó miatt vizsgálhatta az FBI az amerikai obszervatóriumot

Gyermekpornográf tartalom terjesztésének gyanúja miatt zárhatták le az FBI emberei a Sunspot Solar Observatory nevű Nap kutatásával foglalkozó obszervatóriumot – számolt be a fejleményekről a Reuters hírügynökség.

Ahogyan arról az Origo múlt héten beszámolt, a csillagvizsgálót valósággal ellepték az FBI ügynökei, akik helikopterekkel érkeztek az új-mexikói kutatótelepre. Az építményt szeptember 6. és 16. között tartották zárlat alatt. A hatóságok nem adtak ki információkat arról, mi szükség van az intézkedésre, még a helyi seriff is csak találgatni tudott a konkrét okokat illetően. Részben emiatt kezdtek el terjedni földönkívüli észlelésről szóló mendemondák az interneten, amit a szövetségi nyomozó iroda titkolózása csak még jobban felerősített.

A csendet végül maga az FBI törte meg, ami közleményt adott ki a vizsgálatról: eszerint valaki az obszervatórium wifijét használhatta gyermekpornográf tartalom letöltésére és terjesztésére. A gyanúsított egy, a csillagvizsgálóban dolgozó takarító, akinek laptopja a kutatóállomás wifi hálózatához volt csatlakoztatva. A kiadott közlemény szerint a nyomozóiroda emberei három mobiltelefont, öt laptopot, egy iPadot, egy külső winchestert, 16 pendrive-ot és 89 memóriakártyát foglaltak le. A gyanúsítottat egyelőre nem vették őrizetbe, és hivatalosan vádat sem emeltek ellene, a vizsgálat ugyanakkor folyamatban van.

A Sunspot Solar Observatory csillagvizsgálót 1947-ben alapították, jelenleg az AURA (Association of Universities for Research in Astronomy) nevű tudományos szervezet üzemelteti. A kutatóállomásnak kilenc tudományos munkatársa van, fő teleszkópja a Dunn Napteleszkóp, aminek építését 1969-ben fejezték be. Az obszervatórium a naptevékenységet, valamint az űridőjárást vizsgálja.