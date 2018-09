Rettenetes kártevő szaporodott el

Minden idők legpusztítóbb kártevői közé nőtték ki magukat az Ausztráliából potyautasaként Guamra érkezett barna fakígyók vagy barna mangrovesiklók (Boiga irregularis), amelyek évtizedek óta tizedelik az Egyesült Államokhoz tartozó csendes-óceáni sziget élővilágát - derült ki egy ausztrál tanulmányból.

A Queenslandi Egyetem munkatársaként dolgozó Bryan Fry szerint az Ausztráliában és Pápua Új-Guineában őshonos barna fakígyót a második világháború idején amerikai hadihajókon hurcolták be Guamra. A megszaporodott hüllők azóta a sziget több őshonos madárfaját is kipusztították, aminek nyomán ma már mindössze három madárfaj él a szigeten.

"A kígyók olyan mértékű károkat okoztak, hogy immár minden idők legpusztítóbb kártevői közé tartoznak" - jegyezte meg a professzor.

Fry szerint a kutatók kezdetben úgy vélték, hogy a barna fakígyó mérge, amely az emberre ugyan ártalmatlan, de a madarakra nézve százszor veszélyesebb, kizárólag erre a fajra jellemző, de kiderült, hogy ez korántsem így van. A Boiga nembe tartozó összes macskaszemű kígyó "ugyanilyen pusztítást végzett volna", és csupán a véletlen műve, hogy kizárólag ezen faj képviselőit hurcolták be annak idején Guamra.

A macskaszemű kígyók Afrikában fejlődtek ki, és villámsebességgel terjedtek el az indiai szubkontinensen, egészen Délkelet-Ázsiáig és Ausztráliáig. A kutatók szerint a kígyók speciális mérge a felelős a hüllők "robbanásszerű természetes terjeszkedéséért".

"Az elmúlt nyolcvan évben pedig, legalább is a barna fakígyó esetében, erre a biológiai előnyre még a légi közlekedés kialakulása is rásegített" - magyarázta Fry, aki a Journal of Molecular Evolution című folyóiratban publikálta az eredményeit.

A kutató szerint Guamról még mindig érkeznek amerikai katonai repülőgépek Hawaiira, és a kígyók továbbra is potyautasként utaznak a gépeken. "A hawaii repülőtereken rendszeresen elcsípik őket, ám ha ezek a közvetlen járatok nem szűnnek meg, akkor csupán idő kérdése, hogy a kígyók megtelepedjenek Hawaiin és kiirtsák a madarakat, ahogy Guamon is tették" - figyelmeztetett a szakember.

Fry szerint most, hogy többet tudnak a kígyó alapvető biológiájáról, segíthetnek kidolgozni egy olyan hatékony módszert, amellyel kezelni lehet a helyzetet, nem csupán a barna fakígyók, hanem más betolakodó fajok esetében is.