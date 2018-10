Veszélybe kerülhetnek kedvenc söreink

Vizeink állapota egyre romlik, és most veszélybe került a legfontosabb európai eszköz is, mely a vizek védelmét célozza. Az Európai Unió egyik ambiciózus szabályozása, a Víz Keretirányelv került célkeresztbe - elképzelhető, hogy a vizek megóvása helyett a döntéshozók a szabályozás gyengítése mellett döntenek. A megfelelő minőségű víz eltűnésével többek között a jó söröknek is búcsút inthetünk. Európai kampány indult vizeink védelméért.