Amit mi imádunk, halálos méreg lehet a kutyánk számára

Sokan nincsenek tisztában vele, hogy a csokoládé, és más, számunkra ínyenc humán étel halálos méreg lehet a kutyák számára. Éppen ezért is indokolt, hogy ne adjunk a kutyáknak mindenféle emberi táplálékot, illetve ételmaradékot.

Ami nekünk ínyencség, a kutyánknak halálos méreg lehet

Számos olyan humán étel létezik, ami komoly veszélyforrás lehet az állatokra. Ezért nem szeretik az állatorvosok, ha a kutyák emberi táplálékot fogyasztanak, különösen ha csokoládéról van szó.

Az ínyencségnek számító csemege ugyanis mérgező az ebek számára; súlyos tüneteket okozhat,

és akár az állat pusztulásához is vezethet.

De nem csak a csokoládé az egyetlen rizikófaktor,

mivel van még jó néhány ehhez hasonló, az ebek számára veszélyes emberi táplálék. Greg Nelson, a New York-i Central Veterinary Associates állatorvosa, és rangidős elnökhelyettese a Livescience magazinnak elmondta, hogy a csokoládé azért jelent veszélyt a házi kedvenceinkre, mert számos olyan stimulánst tartalmaz, így többek között theobromint és koffeint (a methylxanthinok csoportjába tartozó stimulánsokat), melyek a kutya számára mérgezőek.

E két izgatószer bizonyos feltételek között annyira felpörgetheti a kutya életfunkcióit, ami már súlyos veszélyt jelent az ebek egészségére.

A negatív hatásokat több tényező határozza meg: így többek között a csokiban levő theobromin és koffein szintje, valamint az, hogy mennyit evett belőle az eb, továbbá a kutya testtömege és egyedi érzékenysége a kémiai stimulánsokra.

A klinikai tapasztalat szerint a 100 mg theobromin és koffein/testkilogramm egység már halálos dózisnak számít a kutyáknak.

Soha se adjunk csokoládét a házi kedvenceinknek!

A kutyáknál fellépő csokoládémérgezés kezdő szimptómái a mértéktelen nyáladzás, a gyomorbántalmak,

melyet hányás és hasmenés követ.

További jól észlelhető tünet a zihálás, az erős szomjúság és vizelési kényszer, a hiperaktivitás, az abnormális szívritmus, remegés,és rohamok.

Megemelkedhet a kutya pulzusa és nyugtalanná, idegessé, izgatottá válik az állat

ahhoz hasonlóan, mint egy koffein-érzékeny ember aki túl sok kávét ivott. Az, hogy hogyan reagál az eb a csokoládé káros hatásaira, nagymértékben függ a kutya méretétől is.

Egy csokoládékocka értelemszerűen sokkal erősebb hatással lehet egy csivavára, mint egy Szent Bernát kutyára. A különböző csokoládétermékek eltérő mennyiségben tartalmaznak theobroint és koffeint.

Az egyik legveszélyesebb az étcsoki, a legkevésbé pedig a fehér csokoládé veszélyes,

mert ez utóbbiban van a legkevesebb theomromin és koffein. A tejcsokoládé szintén a kevésbé veszélyes csokifajták közé tartozik, mivel ugyancsak kevesebb stimulánst tartalmaz.

Messze a legveszélyesebb a sütéshez használt csokoládé.

De dr. Nelson arra figyelmeztet, hogy ha az eb bármilyen fajta és bármennyi csokoládét is evett, célszerű azonnal hívni az állatorvost. Jobb félni ugyanis, mint megijedni.

Dionüszosz gyümölcse is halálos fenyegetést jelent

Azt is csak kevesen tudják, hogy ugyan rejtélyes okokból, de a szőlő és a mazsola is mérgező a kutyák számára. Ha ebből eszik az állat, akár bele is pusztulhat.

Az American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) már 1999-ben felfedezte ezt a veszélyt, az állatorvosok azonban csak 2013 körül észlelték, hogy a szőlő, vagy mazsolaevés végzetes vesebajt okozhat néhány kutyafajtánál. A tudósok még nem tudják, miért okoz ilyen szélsőséges reakciót a szőlő és a mazsola a kutyák szervezetében, de dolgoznak rajta, hogy kiderítsék.

A szőlőben illetve a mazsolában feltételezett toxikus anyag egyelőre még ismeretlen, de amíg nem tudunk többet, fontos, hogy ezekből se adjunk a kutyának.

Megfigyelték, hogy azok az ebek, amelyek szőlőt esznek gyakran hánynak,

majd rendszerint néhány órán belül, továbbá tünetek, így hasmenés, bélfájdalom, letargia,és étvágyvesztés lépnek fel.

A szőlő vesékre gyakorolt hatása miatt kevesebb lesz az eb vizelete, vagy akár ennek a teljes hiánya jelentkezik.

Még egy kis mennyiség is komoly reakciót okozhat, ezért, ha a kutya szőlőt evett, azonnali kezelésre lehet szükség.

A legelső, hogy azonnal értesítsük az állatorvost

A legelső, ha a mérgezés gyanúja felmerül, hogy azonnal hívjuk az állatorvost. Addig soha ne hánytassuk meg az állatot, amíg nem konzultáltunk az állatorvossal, mert ez nem minden esetben célravezető, mi több, lehet, hogy egy ilyenfajta beavatkozás csak még jobban súlyosbítja a helyzetet.

Az állatorvossal történt konzultáció után – ha ez indokolt –,

a következő, egyébként otthon is elvégezhető hánytatási módszert alkalmazhatjuk:

Ha a kutya eszik a szőlőből, vagy mazsolából és még nem hányt, 3%-os hidrogén peroxiddal, vagy pedig fél liter vízben feloldott 2 darab Hyperol tablettával hatékonyan meghánytathatjuk.

Ha üres a gyomra, a beavatkozás előtt célszerű megetetni kenyérrel vagy rizzsel a kis pácienst, mert a teli gyomrot és így a mérgeket is könnyebb kiüríteni.

Egy nap maximum kétszer végezhető el ez a művelet.

De bármit is tennénk, előtte mindenképp konzultáljunk állatorvossal, mert például, ha a kutya nincs magánál, akkor nem szabad hánytatni.

Az állatorvosok amennyiben szükséges meghánytatják a kutyát injekció beadásával, laborvizsgálatokat és gyomormosást végeznek, valamint szondán át folyékony aktív szenet juttatnak a gyomorba megkötni a toxinokat.

Sajnos, gyakran már a kezelés sem segít

Az állatorvost mindig meg kell kérdezni a megfelelő eljárásról.

Akár hányt a kutya, akár nem, rögtön állatorvoshoz kell vinni, ahol megkapja a megfelelő kezelést,

például aktív szénnel megkötik a toxint, és dialízissel megtisztítják a szervezetet a méreganyagoktól.

(A dialízis egy vesepótló kezelés, amelyet a vese elégtelen kiválasztó funkciója esetén adnak. Ilyenkor vagy közvetlenül megtisztítják a vért a méreganyagoktól, vagy a hashártyát használják fel szűrőként, hogy a szervezetet megszabadítsák a toxinoktól.)

De sajnos nem egyszer még a kezelés ellenére is néhány kutya elpusztul.

Ez bármilyen fajtájú és bármilyen méretű kutyával megeshet. Az állatorvosok egyelőre még nem tudják, miért van az, hogy bizonyos kutyáknál viszont nincsenek reakciók.

Teljesen más a helyzet az ember esetében

A nyírfacukor, vagy más néven xilit, xilitol szintén méreg az ebek számára.

Ezért xilitet, xilit tartalmú ételt szintén tilos adni a kutyának,

ha véletlenül mégis fogyasztana ilyesmit, azonnal orvoshoz kell vinni, mert az állat ebbe szintén belepusztulhat, ha viszont időben cselekszünk, megmenthetjük az életét.

Amikor cukrot, vagy egyéb emészthető szénhidrátot fogyasztunk, a bélből felszívódik és glükóz (szőlőcukor) formájában a vérbe kerül, ahol energiát szolgáltat a szerveknek. A sejtek anyagcseréjét és a vércukor szintet egyidejűleg számos hormon szabályozza.

Az inzulin az egyetlen hormon, ami a vércukorszintet csökkenti.

Az inzulin hatására nő a sejtek glükózfelvétele és glükózfelhasználása. Ha magas a vér cukorkoncentrációja, az serkenti az inzulinszekréciót.

Amikor azonban xilitet eszünk, becsapjuk az ízlelőbimbókat,

amelyek azt „hiszik”, hogy cukrot fogyasztunk, de a hasnyálmirigy felismeri, hogy nem, és ezért nincs is inzulinválasz, tehát a xilit nem szól bele a cukorháztartásba. Ember esetén.

Belepusztulhatnak a nyírfacukor evésbe is

Más a helyzet azonban a kutyákkal. Nekik annyira lehúzhatja ugyanis a vércukorszintjüket, hogy abba belepusztulhatnak.

Hogy a xilitol hipogikémiát okoz a kutyákban, már majdnem 40 éve felismerték,

de csak egy 2006-ban publikált tanulmány jutott arra a konklúzióra, hogy a xilitol a kutyáknál akut májnekrózist is okozhat.

Amíg az emberben a xilitol nem stimulálja a hasnyálmirigyet, hogy inzulint szabadítson fel, addig például a kutyánál igen.

A kutyáknál a xilitolt a véráram gyorsan elnyeli, erős inzulin felszabadulást eredményezve. Ez a gyors inzulin felszabadulás pedig akut vércukorszint csökkenést eredményez.

Egy tanulmány kimutatta, hogy a kutyákban 1 g/testsúly-kg xilit elfogyasztása után

hatszor nagyobb az inzulin felszabadulása,

mint 1 g/testsúly-kg cukorevés után. A vizsgálatok kimutatták, hogy már 0,1 g/testsúly-kg-ot meghaladó xilit elfogyasztása is hipoglikémiát okozhat az ebeknél.

Legbölcsebb cselekedet az óvatosság

Xilit evés után 12-24 órán belül megemelkedett májenzim aktivitás mutatható ki a kutyáknál,

ami sok ebnél akut májelégtelenség formájában jelentkezik anélkül, hogy megelőzően a hipoglikémia tüneteit mutatnák.

Ehelyett letargia, hányás, enyhe vagy közepes thrombocytopenia (alacsony vérlemezke szám) jelentkezik jól azonosítható tünetként.

Igen érdekes, hogy a xilit hatása a vércukorszintre rendkívül eltér az egyes a fajok között.

Az ember, a patkány, a rhesus majom és ló esetében a xilit kicsi, vagy nulla inzulin felszabadulást vagy változást okoz a vércukor-koncentrációban. Tehén, kecske, nyúl és pávián esetében ezzel szemben nagy inzulin felszabadulás történik.

A macskák és például a házi kedvencként is tartott vadászgörények esetében még ismeretlen a xilit hatása,

de óvatosnak kell lenni, mert könnyen lehet, hogy rájuk is veszélyes. Az aggodalom tehát velük szemben is fennáll.

Sok humánételben megtalálható a xilitol, ilyenek például a rágógumi, vagy a diétás ételek.

A xilitol-mérgezés tünetei a nagyfokú gyengeség, reszketés, görcsök, zavartság, valamint a feltűnően nyugodt viselkedés.

Ha a kutya xilitolt fogyasztott vagy akárcsak felmerül ennek a gyanúja, azonnal forduljunk az állatorvoshoz. Minél hamarabb megkapja ebünk a szakszerű kezelést, annál nagyobb a felgyógyulás esélye.