Közvetlenül a jeges felszín alatt, attól mindössze ötven centiméterre hevert a földben az az ősi, viking hajó, amely a kutatók szerint rendkívüli történelmi jelentőséggel bír. A régészek megpróbálják digitális radarvizsgálatokkal a lehető legtöbbet megtudni a hajóról.

Különleges leletet rejtett a szántóföld

A norvég temetkezési domb mélye egy viking hajó maradványait őrzi. A különleges leletre egy mezőgazdasági terület átvizsgálásakor bukkantak az ország délkeleti részében, Østfold megyében.

Digitális radarvizsgálatokkal igyekszünk még többet megtudni a különleges leletről" – mondta a hét elején Lars Gustavsen, a projekt vezető régésze. – „Előzetes becsléseink szerint a hajó gerince eléri a húsz métert, és az alján a fa egy része jól konzerválódott, csupán egy fél méterre a termőtalaj alatt."

A most felfedezett maradványokon kívül eddig csupán három, hasonló temetkezési helyet találtak az országban. Ez nem véletlen. Legutóbb több mint száz éve, 1903-ban találtak viking hajót Norvégiában. Ezek között is nagyon ritka a jó állapotban megőrzött példány.

Modern digitális radarral dolgoznak

A három, az országban felfedezett viking hajó közül több igen figyelemreméltó. Egyikük egy impozáns temetkezési dombon található, amely leletre szintén egy mezőgazdasági területen bukkantak a régészek.

Bármily hiheteten, de a leletet egyszerűen kiszántották egy ekével. A másik temetkezési domb a Jelle nevet viseli, amely egy magasabban fekvő réten található. A most végzett régészeti kutatás ezek mellett nyomon követte még legalább nyolc, korábban ismert temetkezési hely nyomait. Az osztrák Ludwig Boltzmann Régészeti Intézet által kifejlesztett, nagy felbontással dolgozó, motoros radarral végzett vizsgálatok továbbá kimutatták öt hosszú ház maradványait is a hajó szomszédságában.

Hihetetlenül izgalmas a hajó felfedezése

A Norvég Kulturális Örökség Kutatóközpont régészei egyelőre óvatosan fogalmaznak a felfedezésről és modern régészeti eszközökkel próbálják meg a lehető legtöbbet megtudni a hajóról.



A talaj felső rétege alatt fekvő hajóra nem egy elszigetelt helyen bukkantunk, hanem egy temető területén, amely tisztán jelzi ennek a szenzációs leletnek a kiemelt fontosságát a vikingek életében" – tette hozzá Lars Gustavsen. – „A további ásatásra egyelőre nem dolgoztuk ki a konkrét terveket, ugyanis most további, digitális radarvizsgálatokkal szeretnénk új információkat kapni a hajóról."

A felfedezést Knut Paasche, a viking hajók szakértője „hihetetlenül izgalmasnak" nevezte, és egyértelműsítette az ősi hajó történelmi jelentőségét is.

A vikingek hajóval utaztak a túlvilágra

A vikingeket koruk legjobb és legrettegettebb hajósaiként tisztelték, aminek elsősorban földrajzi okai voltak, hiszen a skandináv vidék természeti adottságai a vízi utazást és közlekedést segítették elő.

A vikingek hajói nem csupán épített eszközök voltak, hanem a harcosok büszkeségei és kincsei. Nem mellesleg ezzel „utaztak" át a Vallhallába, azaz a saját hitviláguk szerinti másvilágra is. Épp ezért magas rangú vikingeket az értékes tárgyaikkal együtt, úgynevezett hajósírokba temették el. Ilyenre bukkanhattak most is a norvég régészek.A vikingek emellett spirituális jelentőséget is tulajdonítottak hajóiknak, szinte egyfajta templomként tekintettek rájuk. A temetkezési hajót koporsóént használták és gyakran tiszteletből felgyújtották, más esetekben azonban elásták.