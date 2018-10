Németországnál ötször nagyobb területen védik a jövőben az antarktiszi vadon élő állatokat. A hatalmas, mintegy 1,8 millió négyzetkilométeres rezervátumban pingvinek, leopárdfókák, gyilkosbálnák és kék bálnák lelhetnek menedéket az orvhalászok elől.

Óriási mennyiségű szén-dioxidot nyelnek el

Az Egyesült Királyság kormánya megakadályozná az orvhalászatot a Weddell-tenger és az Antarktiszi-félsziget hatalmas területein. A világ legnagyobb környezeti menedékét hoznák létre, amely lefedi a Déli-óceán tekintélyes részét. A mintegy 1,8 millió négyzetkilométeres rezervátum ötször nagyobb, mint Németország területe.

Az akció a terület veszélyeztetett élővilágát védené, beleértve a pingvineket, gyilkos bálnákat, leopárdfókákat és kék bálnákat.



Az intézkedés kulcsfontoságú szerepet tölthet be az éghajlatváltozás elleni küzdelemben" – mondta a The Guardiannak Michael Gove, környezetvédelmi miniszter. – „Az Antarktisz területén található tengerek védelemre szorulnak, és nem mellesleg óriási mennyiségű szén-dioxidot nyelnek el a légkörből."

Védelem alá helyeznék a világ óceánjait

A védelemről szóló döntést azonban több nemzetnek, együtt kell meghoznia.

Az Antarktisz körüli tengerek védelméért tevékenykedő Antarktisz Tengeri Élővilágának Védelmét Biztosító Bizottság tagjai a hónap végén a tasmániai Hobartban találkoznak. Az Egyesült Királyság kormánya a múlt héten javaslatot tett egy olyan intézkedéscsomagra, amely 2030-ig védelem alá helyezné a világ óceánjainak 30 százalékát.

A lépést a környezetvédők áttörő pillanatnak nevezték.

Teljesen el vagyunk maradva egy antarktiszi menedékhely létrehozásával" – tette hozzá a brit miniszter. – „Pedig a rezervátum kulcsfontosságú jelentőséggel bír a világ óceánjai védelmének ügyében."

Közös erővel védik meg tengeri élőhelyeket

A kormányzati támogatás erejét Sir Alan Duncan, a sarkvidéki régiókért felelős külügyminiszter is hangsúlyozta, aki úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Királyság minden befolyását kihasználva gondoskodik arról, hogy a javaslat eljusson a megfelelő helyekre.



Az óceánok védelme globális fellépést igényel" – hangsúlyozta Michael Gove. – „A Hobartban tartott találkozó kitűnő lehetőséget biztosít a nemzetközi közösség számára ahhoz, hogy az antarktiszi térségek közös erővel védjék meg tengeri élőhelyeket a jövő nemzedékei számára."

Hozzátette az is, hogy az Egyesült Királyság ragaszkodik a védett területek kialakításához és ennek érdekében gyakorlati lépéseket tesz.

Hírességek is támogatják a kampányt

A globális menedékhely ötletét eredetileg Németország terjesztette be, és a javaslat már elnyerte az Európai Unió támogatását is. A Greenpeace környezetvédelmi szervezet már egy kapcsolódó kampányt is hirdetett, amelyet világszerte több mint kétmillió ember támogat, köztük számos híresség. Szerdán Thom Yorke, a Radiohead frontembere közzétett egy új dalt is, amellyel a kampányt segíti.

De nem csak ő, hanem más előadók is csatlakoztak a kezdeményezéshez, és világszerte jelennek meg zeneszámok, amelyek az antarktiszi vizek védelmére szólítanak fel.

Egy év alatt teljes erővel beindult az Antarktisz védelmére irányuló mozgalom, és az emberek világszerte egy valódi megmozdulást szeretnének látni az óceánok védelmében" – mondta Will McCallum, a Greenpeace óceánokért felelős vezetője. – „A vizek védelméért felelős kormányoknak most történelmi jelentőségű lehetőségük nyílik arra, hogy megóvják ezt az értékes területet, és minél nagyobb mértékben hozzájáruljanak az óceánjaink egészségéhez."

Szembe kell nézni a valós veszéllyel

Az idő egyre fogy, és az óceánok élővilága kezd eltűnni. Will McCallum szerint azonban tudományos kötelességünk, hogy a következő tizenkettő évben az óceánjaink legalább harminc százalékán menedékhelyeket hozzunk létre és ezzel megvédjük az ott élő állatokat, miközben teszünk valamit az éghajlatváltozás ellen is.