Először találták meg a kutatók a tüdő bizonyítékát egy madárszerű fosszíliában Kína területén. A felfedezéssel egyidőben azt is kijelentették, hogy nyilvánvalóan ez az eddig talált, szerkezetileg a legösszetettebb és funkcionálisan a leghatékonyabb légzőrendszer a gerincesek között.

Légzsákrendszer segíti a madarakat

Bár a madarak tüdeje a testméretükhöz képest igen kicsi, mégis nekik van

az állatvilágban a legnagyobb teljesítményű tüdejük. Ez leginkább a repülő életmódból adódik, mivel repülés közben a nagy energiaigény kielégítéséhez állandó oxigénellátás szükséges.

A madarak tüdejéhez egy bonyolult légzsákrendszer is kapcsolódik. Ezek csökkentik a test fajsúlyát, de szerepük van a felesleges víz eltávolításában és a hőszabályozásban is.

Egy Kínában talált és alapos vizsgálatnak alávetett fosszília azt mutatja, hogy a madarak rendkívül korán kifejlesztették ezeket a figyelemre méltó jellemzőket, miközben még mindig dinoszauruszok voltak" – írja a Popular Science magazin.



A kínai és dél-afrikai kutatókból álló csapat tanulmányában most részletesen bemutatta ezeket a fosszilis tüdőszöveteket.

Így élték túl a tömeges kihalást

Kutatók most első alkalommal tudták bizonyítani a tüdő létezését egy madárszerű dinoszaurusz ősmaradványában.

Ez pedig segíthet megmagyarázni azt a hihetetlennek tűnő jelenséget is, miszerint ezeknek az állatoknak egy csoportja, az úgynevezett Ornithumorphák (amelytől ez a fosszília is származik) hogyan volt képes túlélni a dinoszauruszok tömeges kihalását.



A felfedezésünk csak megerősíti azt az elképzelést, hogy ez a csoport sokkal fejlettebb lehetett, mint az összes többi, krétakori madárszerű dinoszaurusz" – mondta Jingmai O'Connor, a Kínai Tudományos Akadémia paleontológusa a lapnak. – „Az ősmaradványon egy speciális elektronmikroszkóppal megfigyelhetünk egy érdekes, foltos és fehér anyagot, amely szerintünk az igen kifinomult felépítésű tüdőt bizonyíthatja, és ami lehetővé tette az Ornithumorpha faj számára, hogy túlélje a kihalást és ma ismert madarakká alakuljon."

Olyanok, mint a profi sportolók

A gerincesek között a mai madaraknak van a szerkezetileg a legösszetettebb és funkcionálisan a leghatékonyabb légzőrendszere.

A tüdő és a légzsákok bonyolult rendszere segítségével a szárnyasok képesek a beszívott levegőt a tüdőn át a légzsákokba terelni, így az nem keveredik az elhasznált levegővel. Kilégzéskor pedig a levegő másodszor is keresztüláramlik a tüdőn, amivel újra oxigént ad le.

A madarak olyanok, mint a profi sportolók, akik hatalmas tüdőkapacitással bírnak és akiknek szinte sohasem fogy ki a lélegzetük" – mutatott rá a szakember.

Továbbra is rejtély a túlélésük

Ám a Kréta korban, az utolsó dinoszauruszok uralta időszakban több fajta, madárszerű dinoszaurusz létezett.

Az Archaeorhynchus spathula faj példányait például a kora kréta korra datálják, de ők mégsem élték túl a dinoszauruszok kihalásáért felelős meteorit becsapódását.

Továbbra is rejtély, hogy Ornithumorph faj hogyan maradhatott életben" – jelentette ki Matthew Lamanna paleontológus. – „Erre a kérdésre egyelőre még nem találtuk meg a helyes választ."

A lágyszövetek segíthetnek a válaszokban

Ez az új felfedezés azt sugallja, hogy a válasz talán ezeknek a 120 millió évvel ezelőtt élt, ősi madaraknak az érrendszeri felépítésében keresendő.

A megkövesedett ősi szövetek lágy részei rendszerint eltűnnek, de ez a felfedezés most egy ritka kivétel" – tette hozzá Matthew Lamanna. – „Ezek segíthetnek megmagyarázni, hogyan éltek egykor ezek az állatok."



A lágy szövetek fontosságát megerősítette Jingmai O'Connor is, aki szerint ezek „forradalmasítják azt, hogy hogyan értelmezzük a csontváz maradványait."A korszakalkotó felfedezést a napokban mutatták be a Gerinces Paleontológia Társaság (Society of Vertebrate Paleontology) éves rendezvényén.