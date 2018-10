Amikor a pubban koccintásra emeljük a poharunkat, nem véletlenül mondjuk, hogy „egészségünkre" Egy új, tudományos kutatás ugyanis bebizonyította, hogy a whisky fogyasztása nem csak hosszabb és egészségesebb életet ígérhet, hanem a kreativitásunkat is növelheti.

Nem véletlenül hívják az élet vizének

Árpa, élesztő, tőzeg és forrásvíz, no és némi tűz és tiszta levegő. Nem véletlenül ezek számítanak egy jóféle whisky alapvető alapanyagai közé.

Ha esetleg az üvegen még az „Uisge beatha" felirattal is találkozzunk, akkor igazán jó helyen járunk: ez az angol jövevényszó gael nyelven az élet vizét jelenti. A whisky és az ír dialektusban whiskey szavak ugyanis a usquebaugh alakból rövidültek, amely a középkori gyógyszerészetben eredetileg a többszöri lepárlással tisztára finomított, gyakran gyógynövényekkel együtt lepárolt szeszt jelentette.

Az Amerikai Társaság a Tudományos Fejlődésért (American Association for the Advancement of Science) szervezet most publikált kutatási eredményei szerint pedig a whisky mérsékelt fogyasztása szorosan kapcsolódhat a még hosszabb élettartamhoz.

Nincs logikus magyarázat a jelenségre

Claudia Kawas, a Kaliforniai Egyetem neurológusa és csapata azoknak az embereknek az életmódját és szokásait tanulmányozta, akik már betöltötték a 90. életévüket.

A szakember már tizenöt éve figyeli a korcsoport mindennapjait és életvitelét. Úgy találták, hogy azok az emberek, akik naponta minimális (a kutatócsoport által két egységnyiként definiált) mennyiségű alkoholt fogyasztottak, kevesebb valószínűséggel hunytak el ideje korán.

Egyelőre nincs logikus magyarázat a jelenségre" – mondta Claudia Kawas. – „A vizsgálataink alapján abban viszont határozottan hiszek, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás meghosszabbíthatja az élettartamot."

A whisky hatékony antioxidáns

Ráadásul a whisky egy sárgás színű, íztelen és szagtalan kristályos port, ellagsavat is tartalmaz. Ez az erős antioxidáns képes a káros, rákos szabadgyökök eltávolítására a szervezetben.

Dél-koreai kutatók azt is kimutatták, hogy az ellagsav védi a bőrt az UV-B sugárzás ellen, de jelenleg szintén kutatják a mellrák elleni hasznosíthatóságát.

A whisky még a vörösbornál is hatékonyabb antioxidáns és antimutagén" – tette hozzá a kutató. – „Ami a szív egészségét illeti, a mérsékelt whiskyfogyasztás ötven százalékkal csökkentheti a stroke vagy a szívinfarktus kockázatát."

Hasonlóképpen azoknál, akik a whiskyt kis mennyiségben, hetente egy-hat adagban fogyasztották, felére csökkent a felnőttkori demencia esélye. A whisky emellett bizonyítottan segít megelőzni a szív-koszorúér betegségeket is.

Minden nap whiskyt iszik a százhat éves férfi

Az idén a 106. életévét betöltő Jack Reynolds naponta többször fogyaszt valamilyen formában whiskyt.

Az angliai Derbyshireben élő nyugdíjas minden reggel whiskyt kér a reggeli teájába, naponta kétszer a vizébe és egyszer éjszaka, a limonádéjába. Megrögzötten hisz abban, hogy hosszú életét az elfogyasztott whiskynek köszönheti, amit nem mellesleg gyógyszerként is használ. Az Irishcentral magazinnak adott interjújában még

azt is elárulta, hogy szerinte „hideg vagy megfázás ellen ez a leghatásosabb ellenszer".

Egy kis whisky segítheti a kreativitást is

Ha azonban a kreativitásról van szó, a whiskyfogyasztás ezen a területen is jól teljesít.

Az ital jótékony hatásáról még folynak a viták a kutatók között. A kreativitás növekedésének talán az lehet az oka, hogy a kutatás szerint a whisky határozottan javítja azt erőt és magabiztosságot, amit az alkohol „biztosít".Az Illinois Egyetem munkatársai összesen negyven férfi ivási szokásait tanulmányozták, és azt találták, hogy azok az alanyok bizonyultak kreatívabbnak, akiknek a véralkohol szintje körülbelül 0,075 ezrelék volt.

Az Amerikai Rákkutató Társaság mindazonáltal felhívta rá a figyelmet, hogy szerintük a biztonságos alkoholfogyasztás egyszerűen nem létezik.