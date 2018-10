A levendula nyugtató hatásáról már szinte mindenki hallott. Nem véletlenül alkalmazzák a szépségipartól kezdve a mosószereken át az illóolajos terápiáig egyre több helyen. Egy új kutatás most azonban azt is vizionálja, hogy hamarosan talán a pszichiáterek és a háziorvosok is használhatják majd, és még receptre is felírhatják az alkalmazását.

Kitűnő ellenszere a szorongásos betegségeknek

Ha ilyen nagyfokú a hatékonysága, akkor miért nem használják a levendulát a kórházi kezelések során? Vajon mi áll a gyógynövény varázslatos tulajdonságainak a hátterében? Hogyan lehetne szélesebb körben alkalmazni ezt a csodaszert?

Elsősorban ezekre a kérdésekre keresték a választ a japán Kagoshima Egyetem kutatói, akik vizsgálataikkal tovább erősítették a levendula sokrétű, jótékony hatását. A Frontiers in Behavioral Neuroscience című szaklapban publikált kutatás most először bizonyítja, hogy a levendulaolaj egyik összetevője, a linalol vegyület nyugtató hatást fejt ki, ha belélegezzük azt. A kutatók részben azt is bizonyították, hogy az illóolaj jól használható lehet az operáció előtti stressz kezelésére, valamint a szorongásos betegségek esetén.

Évtizedek óta jelent alternatív gyógymódot

A népgyógyászatban régóta hisznek abban, hogy a növényi kivonatokból származó illóolajok enyhíthetik a szorongást" – mondja dr. Hideki Kashiwadani, a tanulmány egyik társszerzője, a Kagoshima Egyetem kutatója. – „A modern orvoslás azonban gyakran figyelmen kívül hagyja ezeket az alternatív gyógymódokat annak ellenére, hogy a jelenlegi szorongásgátló gyógyszerek, például a nyugtatóként vagy altatóként ismert benzodiazepinek biztonságosabb alternatíváját képviselhetik."

A levendula-kivonatokban található linalol vegyület nyugtató hatását viszont már számos tanulmány igazolta. Hideki Kashiwadani azonban hozzáteszi azt is, hogy ezek a kutatások egyelőre nem tárgyalják a linalol konkrét hatásmechanizmusát.

Több kutatás egyelőre csak feltételezi, hogy levendula illatának belégzésével szívódik fel a vegyület a véráramba és aztán eredményez közvetlen hatásokat az agysejtek receptoraira. Ez ugyanaz a terület, amelyet a szorongás, álmatlanság, nyugtalanság, izomgörcsök, alkoholelvonási tünetek kezelésében jól bevált benzodiazepinek is megcéloznak. Ám ha a kutatók most megismerik a linalol nyugtató hatásának valódi mechanizmusát, az kulcsfontosságú lépést jelenthet annak klinikai alkalmazásához.

A levendula illata nyugalmi állapotot idézett elő

Kashiwadani és munkatársai egereken tesztelték a vegyületet. Arra voltak kíváncsiak, hogy a linalol szaga, illetve a szagérzékeny neuronok stimulációja az orrban előidéz-e egyfajta nyugalmi állapotot.

A linalol-gőzt belélegző egerek viselkedését figyeltük, hogy meghatározhassuk a vegyület szorongásgátló hatásait" – magyarázta a kísérlet részleteit Kashiwadani a Science Dailynek. – „A korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan, most is azt tapasztaltuk, hogy a linalol szaga nyugtató hatással van az állatokra."

A kutatók emellett tesztelték a linalol-tartalmú injekciók lehetséges alkalmazását, valamint a benzodiazepineket is. Ezek azonban éles kontrasztban álltak az illóanyagos kísérlet eredményeivel.

A receptorokra kell hatást kifejteni

A kísérletben azoknál az egereknél sem tapasztaltak semmiféle nyugtató hatást, amelyek szagló neuronjai valamilyen okból sérültek.

Sőt, néhány rágcsálónál teljesen el is tűnt a kívánt nyugalmi állapot, amikor flumazenillel kezelték őket, amit a benzodiazepinek túladagolásakor használnak ellenszernek.

Az eredmények azt sugallják, hogy linalol nem közvetlenül hat a központi idegrendszerben található GABAA receptorokra, amelyek a szorongás kezelésében játszanak fontos szerepet" – mondja Kashiwadani. – „A kívánt nyugtató hatás elérése érdekében aktiválnunk kell azokat, az orrban lévő szagló idegsejteken keresztül."

Egyre közelebb kerülnek az orvosi alkalmazáshoz

A tanulmány a levendulában található illatvegyület további alkalmazását sürgeti, amellyel nyugalmi állapot érhető el.

A linalol biztonságosságát és hatékonyságát azonban tovább vizsgálják az egereken, mielőtt még az emberek is kipróbálnák.

Az eddig elért eredményeink közelebb visznek minket a linalol klinikai alkalmazásához" – teszi hozzá a szakember. – „A levendula orvosi alkalmazásával nem csak a szorongásos tüneteket enyhíthetjük, hanem gördülékenyebbé tehetjük a páciensek érzéstelenítési procedúráját is az operációk előtt.

"Ráadásul a párologtatott illóolaj biztonságos alternatívát jelenthet az olyan betegeknél – például időseknél vagy csecsemőknél –, akiknek a szorongásgátló kúpok vagy gyógyszerek beadása nehézségeket jelent."