Tudja-e, hogy melyik fa áll ellen a tűznek?

Létezik egy Spanyolországban honos ciprusfaj, amely - akármennyire is hihetetlenül hangzik - ellenáll a tűznek. A mediterrán térségben egyre gyakrabban tomboló nyári futótüzek általában teljesen elpusztítják a növényzetet, ezért is nyújt különleges látványt a pusztulás közepén épen zöldellő ciprusok csoportja. A tudósok nemrég megfejtették a rejtélyt, a tűzálló ciprusról szóló tanulmányuk a Journal of Environmental Management magazinban jelent meg.