Az LSD hatása alatt megváltozik az érzékelés, a gondolkodásmód és a létszemlélet, ám a drog megváltoztatja az agyi régiók közötti kommunikációs mintákat is. Egy új tanulmány eredményei most a szer eddig nem ismert lehetőségeit is felvillantják a mentális- és viselkedészavarok kialakulásával és ezek kezelésével kapcsolatban.

A teljes létszemléletet változtathatja meg

A Zürichi Egyetem és a Yale Egyetem kutatói agyi képalkotó technológia alkalmazásával, önkéntes résztvevők bevonásával vizsgálták az LSD érzékelési, pszichológiai és testi hatásait. A lizergsav-dietilamid, rövidítve LSD vagy LSD-25 az ergolinok családjába tartozó pszichedelikus drog, amely elsődleges hatása, hogy megváltoztatja az érzékelést, a gondolkodásmódot és a létszemléletet, de szinesztéziát, valamint megváltozott idő-, és térérzékelést is okozhat. A most végzett vizsgálatok során kapott adatok a már jól ismert hatások mellett azonban azt is megmutatták, hogy az LSD csökkenti a kommunikációt azon agyterületek között, amelyek a tervezésért és a döntéshozatalért felelősek.

A drog ugyanakkor növeli a érzékelési funkciókhoz és a mozgáshoz társítható agyi hálózatok kapcsolatát, miközben nem okoz fizikai függőséget.

Az LSD terápiás hatással is bír

Az agyi jelek mintázata alapján a tudósok azt is megállapították, hogy az LSD olyan változásokat okoz az agyi kapcsolatokban, amelyek elsődlegesen az agyi receptorokhoz kapcsolódnak.

Amikor ezt a receptort az 5-HT2A antagonistaként ható vérnyomás-csökkentőketanserin nevű vegyülettel blokkoltuk, az LSD hatása egyszerűen megszűnt" – magyarázza Katrin Preller, a tanulmány vezető szerzője, a Yale Egyetem vendégprofesszora.

Az elmúlt években a kutatók figyelme a pszichedelikus szerek alkalmazása felé is fordult, amelyekkel olyan, mentális problémák kezelésén kísérleteznek, mint például a depresszió.

A depresszióban szenvedő betegek szinte mindig rosszkedűek, fokozott az énközpontúságuk és csökkent szerotoninszintet tapasztalnak" – teszi hozzá a professzor.

A Zürichi Egyetem kutatói egy korábbi kutatási eredménye ráadásul már azt is bebizonyította, hogy az LSD-hez hasonló, pszichedelikus szerek óvatos használata mérsékelheti és javíthatja ezeket a tüneteket. Pszichiátriai és pszichoterápiás alkalmazása jelentős eredményeket hozott például az alkoholizmus kezelésében is.

Célzott kezeléssel a skizofrénia ellen

Az agyműködés egyik legfontosabb szerepe, hogy megértsük a külvilág információit és ezekre megfelelő és adaptív viselkedéses válaszokat produkáljunk. Az LSD hatására tapasztalható érzékelési és gondolkodási zavarok azonban meglepő hasonlóságot mutatnak a pszichotikus rendellenességben szenvedő betegek tüneteihez.

Az új eredmények gyakorlati alkalmazása talán azonnali hatást gyakorolhat a pszichotikus tünetek kezelésére, mint például a skizofrénia esetében" – mondja Franz Vollenweider, a Zürichi Pszichiátriai Egyetemi Kórház professzora. – „A legtöbb skizofréniás beteget jelenleg olyan antipszichotikus szerekkel kezelik, amelyek blokkolják az új vizsgálat által azonosított szerotonin receptorok egy részét. Sok beteg azonban egyáltalán nem reagál a kezelésekre".

Katrin Preller rámutatott arra is, hogy a tanulmányban azonosított agyi aktivitás hasonlóságait keresve a klinikai orvosok képesek lesznek beazonosítani azokat a betegeket, akiknél a most felfedezett gyógyhatás a leginkább hatékony lehet. Az LSD-t jelenleg leginkább rekreációs és önismereti céllal, illetve a pszichedelikus (tudatmódosító) terápiához használják. Klinikai alkalmazásának biztonságos lehetőségeit a kutatók tovább vizsgálják.