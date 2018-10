Harmadik kezet találtak a titokzatos kosármúmiában

Különös felfedezést tett a A világ múmiái kiállítás antropológusa az egyik lelet vizsgálata közben. Szikossy Ildikó két jobb kezet talált egy dél-amerikai kosármúmiánál.

Szeretetük jeleként mumifikálták elhunyt hozzátartozóikat

- Dél-Amerikában számos olyan nép élt, akik tiszteletük és szeretetük kifejezéseként mumifikálták az elhunyt szeretteiket. Úgy gondolták, hogy ezáltal a rokonaik továbbra is velük maradnak. A legelterjedtebb eljárás az volt, hogy batyuba csomagolták a halottaikat.

A batyumúmiák legkülönlegesebb és legritkább típusa a kosármúmia:

az elhunyt zsugorított pózban rögzített testét kosárfonással körbefonták. Kizárólag a mai Bolívia területéről származnak ilyen múmiák.

Nagyjából tíz ilyen lelet ismert ma a világon, ezek közül kettő most Budapesten látható

a múmiakiállításon - mondta Szikossy Ildikó, a tárlat egyik szakmai rendezője.

Hátborzongató felfedezés Kansas Cityben

- A kiállításon látható két kosármúmiát egy jómódú amerikai biztosítási ügynök vásárolta 1920-ban, La Pazban, egy helyi piacon. Húsz évre rá a két múmiát a Kansas City városi múzeumnak ajándékozta, ahol 1940-60 között a látogatók kedvencei voltak.

Majd a ritka leletek a múzeum gyűjteményének mélyére kerültek, feledésbe merültek - mesélte a szakértő,

aki a múmiák "újrafelfedezése" után Kansas Cityben maga is megvizsgálta a világszenzációnak számító leleteket.

- Az egyik múmiának hiányzik a feje, így elég jól bele lehet látni a kosárba.

A két kezet rögtön észrevettem, és bár semmi különös nem volt rajtuk, valami zavarta a szememet. Aztán hirtelen rájöttem... Mindkettő kéz jobboldali volt!

Ahogy bevilágítottunk a batyuba kicsit rejtve, de előkerült egy harmadik kéz, a bal kéz is"

- magyarázta Szikossy Ildikó. Ekkor már egyértelmű volt, hogy a vízszintesen fekvő tenyér nem tartozik a múmiához.

Egyiptomi kéz a dél-amerikai kosármúmiában

- Mintát vettünk mind a kosár anyagából mind pedig a számfeletti kezet borító pólyából. Ezeket hazahoztam vizsgálatra. A debreceni Atommagkutató Intézetben elvégezték a minták kormeghatározását.

Kiderült: míg a kosármúmia kb. 460 éves, a plusz kéz kb. 3020 éves, és minden bizonnyal egy egyiptomi múmiából származik.

Régen a gyűjtők mindenféle múmiát és múmiarészt felvásároltak, és bizony előfordult, hogy összekeveredtek a gyűjtemény darabja.

Feltehetőleg ez történt most is - mondta Szikossy Ildikó. Bár A világ múmiái kiállítás elsősorban a családoknak szól, a háttérben komoly kutatómunka is folyik.

A kosármúmiákat hamarosan radiológiai vizsgálatra viszik,

ezzel még többet kideríthetnek róluk, és a hajdan éltek életéről. Hajmintát is vettek az egyikből, hogy megvizsgálhassák, fogyasztottak-e kokaint.

A világ múmiái kiállításon 4500 év történelmén kísérnek végig a páratlan leletek Egyiptomtól az ősi dél-amerikai kultúrákon át egészen a 18. századi Vácig. A tárlat az év végéig tekinthető meg a belvárosi Komplexben.

(Forrás: JVS Group)