John Montagu, vagyis Lord Sandwich nevét egy étel tette halhatatlanná, pedig felfedező utakat támogatott, és annak idején róla nevezték el a mai Hawaii-szigeteket is. Legendák szólnak arról, miért és hogyan találta fel a szendvicset, amelynek első formája két pirított kenyér közé tett hússzelet volt.

Lord Sandwich Etonban, majd Cambridge-ben végzett tanulmányai után néhány évet utazgatással töltött, hazatérése után bekapcsolódott a politikai életbe és elfoglalta helyét a Lordok Házában. 1748-1750 között, majd 1763-ban az Admiralitás Első Lordja, vagyis haditengerészeti miniszter volt, a két időszak között betöltötte a legfőbb postamesteri és a külügyi államtitkári posztot is.

Sok legenda keringett hírhedt korrupciós ügyeiről. Visszatérő vendége volt a botrányairól híres Hellfire Klubnak, illetve személyes harca volt az angol radikális újságírás atyjával, John Wilkes is.

Sandwich 1771-től ismét, immár harmadszor az Admiralitás Első Lordja lett, kiterjedt összeköttetései voltak a Kelet-India Társasághoz is. Ekkor zajlott az amerikai függetlenségi háború, ami bebizonyította, mennyire alkalmatlan a posztra.

A brit haditengerészetet felkészületlenül érte a háború, Sandwich pedig nem volt hajlandó nagyobb egységeket a távoli gyarmatra küldeni, mert spanyol és francia inváziótól tartott. 1782-ben lemondott, és élete hátralevő részét a zenének szentelte.

Tragikus szerelmek

Családi életét tragédiák kísérték. 1740-ben megnősült, de felesége egyetlen fia születése után megőrült. A főúr ezután beleszeretett egy operaénekesnőbe, szeretőjétől több gyereke is született.A nőt 1779-ben egy féltékeny rajongója házuk lépcsőjén gyilkolta meg, Sandwich soha nem tudta kiheverni a megrázkódtatást.

Szendvics, S-sel

A nevét őrző szendvics - melyet a kortársak még nagy S betűvel írtak - születése 1762-re tehető, a körülmények persze vitatottak. A francia Pierre-Jean Grosley azt írta útikönyvében a lordról, hogy még az evés kedvéért sem volt hajlandó abbahagyni a kártyázást.Életrajzírója viszont azzal a tetszetősebb változattal állt elő, hogy a közügyek miatt nem maradt ideje még enni sem. Akárhogy is volt, a táplálkozás gyors és laktató formáját találta ki:

az első szendvics két pirított kenyér közé tett hússzeletből állt, melyet kártya- avagy dolgozóasztalánál fogyasztott el, így nem kellett helyét elhagynia.

Szigeteket neveztek el róla, mégsem erről ismerik

Nevét több sziget is őrzi. 1778 és az 1800-as évek között Hawaii hivatalos neve is Sandwich-szigetek volt. A Tűzföld és a déli kontinens között fekvő szigeteket is a lordról nevezták el.