Ételintolerancia: 6 ezer laboratóriumi vizsgálat eredményét összesítették; a tej és a tojás okoz leggyakrabban panaszokat.

A legtöbben a tehéntejre érzékenyek

A tehéntej, a tojásfehérje és a búza a leggyakoribb alapanyagok, amelyek ételintolerancia miatti panaszokat váltanak ki – ismertette több mint 6 ezer ételintolerancia laboratóriumi vizsgálat eredményét dr. Takáts Alajos belgyógyász-gasztroenterológus főorvos, az Ételintolerancia és Ételallergia Társaság elnöke Budapesten, a témában rendezett ismeretterjesztő és szakmai továbbképző rendezvényen.

Az ételintoleranciára utaló panaszok miatt vizsgált páciensek több mint felénél mutattak ki érzékenységet a tehéntejre, több mint negyven százalékban a tojásfehérjére, a betegek majdnem harmadában a búzára. Kiderült, hogy a megvizsgáltak negyede érzékeny az üdítőgyártáshoz felhasznált kóladióra, 12 százalék pedig a sörélesztőre.

Az első tíz leginkább ételintoleranciát kiváltani képes alapanyag között szerepel még a kecsketej és a juhtej, férfiaknál az árpa, nőknél a kukorica. Érdekes eredmény, hogy minden tizedik betegnél az agar-agar nevű tengeri vörösmoszat-származék is felelős volt a tünetekért.

Összefüggés a panaszok és az ételek között

Felmerülhet a kérdés: ki a csuda eszik tengeri vörösmoszatot, amitől panaszai lennének? A válasz: sokan eszünk agar-agart, csak nem tudunk róla. Az élelmiszeriparban E406 néven alkalmazzák zselésítő és sűrítőanyagként, stabilizálószerként: joghurtokban, lekvárokban, édességekben, fűszerkeverékekben egyaránt előfordulhat



– magyarázta Takáts Alajos. A főorvos hangsúlyozta: sok esetben nagyon nehéz a mindennapokban összefüggést felfedezni az elfogyasztott ételek és a különféle panaszok között.

Sokan éveken át szenvednek az ételintolerancia által kiváltott panaszoktól vagy szednek a tüneteket enyhítő gyógyszereket anélkül, hogy tudnák mi a bajuk.

Fontos különbség: ételintolerancia vagy ételallergia?

Az ételintolerancia nem ételallergia: tünetei lassabban alakulnak ki, a panaszok összefüggnek az elfogyasztott étel mennyiségével is.

Leggyakrabban emésztőszervi problémákat, puffadást, hasfájást, székelési gondokat okoz az ételintolerancia, de az esetek egy részében a rendszeres fejfájás, ekcémás bőrtünetek vagy pattanásosság hátterében is állhat a betegség. Ha valakinél kimutatják az ételintoleranciát, azt meggyógyítani nem tudják, viszont a kiszűrt alapanyagok kiiktatásával a panaszok néhány hónap alatt gyógyszer nélkül is enyhülhetnek, elmúlhatnak. Az eredményekről a Magyar Ételintolerancia és Ételallergia Társaság számolt be.