Egy eddig ismeretlen dinoszauruszfajt fedeztek fel Argentínában

Egy eddig ismeretlen dinoszauruszfajt fedeztek fel kutatók Argentína déli részén.

Spanyol és argentin kutatók az Andok közelében találták meg egy 12 méteres állat és két kisebb példány csontmaradványait.

A növényevő őshüllő, amely a Lavocatisaurus agrioensis tudományos elnevezést kapta, 110 millió éve élt egy sivatagos területen Neuquén mai argentin tartományban.

NUEVO DINOSAURIO PATAGÓNICO! Lavocatisaurus agrioensis de unos 110 m.a de antigüedad, fue hallado x paleontólogos españoles y argentinos. Participa el Dr. J. L Carballido (CONICET-MEF). Trabajo publicado en https://t.co/JSnlLrs5aw Nota divulgación https://t.co/63iFjgH7F5. pic.twitter.com/TwDGEVdsfO — MuseoEgidioFeruglio (@mefpatagonia) 2018. november 2.



A kutatók megtalálták a koponyacsontok többségét. Találtak fogakat is, és ezek alapján meglehetősen teljes rekonstrukciót lehetett készíteni - nyilatkozta José Luis Carballido, a trelewi (Patagónia) Egidio Feruglio Múzeum szakértője.

Találtak csontokat a nyakból, a hátból és a farokból is. A felnőtt állaton kívül megtalálták a kutatók két fiatalabb, 6-7 méter hosszú példány maradványait is.

A felfedezésről videó is készült: