Különleges eszközzel vennék fel a harcot az öregedés és az alacsony várható élettartam ellen a kutatók. A mindezért leginkább felelőssé tehető oxidatív stresszt a csokoládéhoz, teához és a kávéhoz adott cinkkel kezelnék.

Védelem az oxidatív stressztől

Az oxidatív stressz, vagyis az antioxidánsok és szabad gyökök egyensúlyának megbomlása során a szabad gyökök túlsúlyba kerülnek. Ezek viszont komoly károkat okoznak a sejtrendszerben, ami idővel megingatja az egészséget, különféle betegségek kialakulásához vezethet, és meggyorsítja az öregedési folyamatot. Az oxidatív stressz pusztító hatását vizsgálta a dr. Ivana Ivanovi-Burmazovi professzor vezette kutatócsoport, akik nürnbergi Friedrich-Alexander Egyetem bioszervetlen kémia tanszékén végezték a teszteket.

Amerikai kollégáikkal együtt úgy találták, hogy a cink egyik szerves molekulája képes megvédeni a szervezetet az oxidatív stressztől.

Meg tudják menteni a sejteket a pusztulástól

Egyre több kutatási eredmény születik a cink élettani szerepéről, illetve a hiányával járó kórképekről. Ez fontos ásványi anyag a mikroelemek közé tartozik, hiánya esetén csökken a szervezet ellenálló képessége.

A cink védelmet nyújt az oxidatív stresszért felelős szuperoxid ellen, amely a legfontosabb szabadgyök, ami egy felesleges elektront tartalmazó oxigénmolekula" – mondta dr. Christian Goldsmith, az alabamai Auburn Egyetem professzora. – „A szervezet saját, illetve táplálékkal bevitt antioxidánsai ugyanis bizonyítottan meg tudják menteni a sejteket a pusztulástól úgy, hogy megkötik és semlegesítik a szervezetben lévő szabad gyököket."

Ez az összetevő egy hidrokinon csoport, amit redukálószerként és antioxidánsként is alkalmaznak. A kutatók szerint a cink aktiválni képes ezeket a hidrokinoncsoportokat, így nyújtva természetes védelmet a szervezet saját biomolekuláit károsító szuperoxid ellen, ami szerepet játszik az öregedési folyamatban és számos betegségben is, mint például a gyulladásoknál, a ráknál vagy a neurodegeneratív betegségeknél.

Új hatóanyagot vetnének be a szuperoxid ellen

A hidrokinon azonban önmagában nem alkalmas a szuperoxid lebontására. A kutatók szerint ha azonban a cink és a hidrokinon kombinációjával létrehoznak egy összetett anyagot, az utánozni tudja a szuperoxid-dizmutáz enzimet (SOD). Ezek az enzimek védik a szervezetet az oxidáció által okozott pusztulástól, és antioxidáns hatásuk van.

Segítségükkel az oxidatív stressz is elkerülhető, mivel a megfelelő mennyiségű és minőségű antioxidáns bevitelével megakadályozhatjuk a különféle betegségek kialakulását. Az új kutatásról a ScienceDaily számolt be.

Cinket adnának a csokoládéhoz

A szuperoxid-dizmutáz fémtartalmú enzim. Attól függően, hogy milyen fémet tartalmaz és hol fordul elő, megkülönböztetünk például vas, mangán, valamint réz-cink szuperoxid-dizmutáz enzimet.