Őrület, mire készülnek a tudósok, idehívnák a földönkívülieket

Hatalmas lézerrel hívná fel magunkra egy feltételezett idegen civilizáció figyelmét egy amerikai kutató.

A nem mindennapi terv a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósának fejéből pattant ki. Eszerint készítenének egy 1-2 megawatt teljesítményű lézert, valamint egy hozzá tartozó, 30 méter átmérőjű tükröt, majd az infravörös tartományban észlelhető sugarat kilőnék valamely általunk ismert, Földhöz hasonló tulajdonságokkal bíró, Naprendszeren túli bolygó irányába. Amennyiben a planétán él olyan faj, aminek technikai fejlettsége picivel meghaladja a miénket, észlelni tudná a jelet.

A The Astrophysical Journal című szakfolyóirat szerzője, James Clark szerint nem biztos, hogy elsőre világossá válna a feltételezett földönkívüliek számára, hogy fel akarjuk velük venni a kapcsolatot, de mindenképpen felkeltené figyelmüket a különös szignál.

Persze van egy aprócska – vagyis annál lényegesen termetesebb – probléma, amit Napnak hívunk; központi csillagunk maga is bocsát ki erős infravörös sugárzást. Erre is van egy megoldása Clarknak: nem folyamatosan világítanának, hanem villognának a lézerrel. Ezzel még nem nyomnák le a Nap teljesítményét, de eléggé furcsává válna a viselkedése az idegeneknek ahhoz, hogy tanulmányozzák a körülötte keringő égitesteket. Ehhez persze az is kell, hogy ők is vizsgálják az idegen világokat, akárcsak mi, de ha önnön kíváncsiságunkból indulunk ki, feltételezhetjük, az intelligencia velejárója a határtalan tudásvágy.

A furán villogó Nap

Normál esetben a csillagok – köztük a Nap – fényességében variációk tapasztalhatók, amiknek viszont megvan a maguk jól felismerhető mintázata. Ebbe zavarna bele a lézer, ami a fényességváltozásokat szokatlanná tenné egy távoli megfigyelő számára.

Ha az idegeneknek sikerül értelmezniük a jeleket, a kutató szerint a lézerekkel egy kommunikációs csatorna is felállítható. Az intergalaktikus tárgyalás azonban nagyon lassú lesz, az információtovábbítás sebessége várhatóan 2 megabit per másodperc körül alakul, a kapcsolatfelvételt pedig tovább nehezíti, hogy a fény vákuumbéli terjedési sebességének felső határa van (300 ezer km/s).

Vannak kockázatai is a vállalkozásnak: bár az emberi szem nem érzékeli, a célpont olyan erejű infravörös sugárzást kapna, hogy az esetleg károsítaná a megfigyelők látását. Szintén kérdéses, hogy érdemes-e felhívni magunkra a figyelmet, hiszen – ahogy arra a nemrég elhunyt Stephen Hawking számtalan alkalommal figyelmeztetett – egy tőlünk jóval fejlettebb földönkívüli faj játszi könnyedséggel leigázhatna minket, ahogyan azt a hódító európaiak tették annak idején az amerikai őslakosokkal.

Forrás: Live Science