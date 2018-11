Idősebb apáknak kevésbé egészségesek az újszülött gyerekei

Nemcsak az anya, az apa életkora is hatással van az újszülöttek egészségére – állapította meg egy amerikai felmérés. Az idősebb apáktól született babáknál egy sor egészségügyi kockázat csekély növekedését mutatták ki.

Az USA-beli élveszületések egy évtizedre visszanyúló részletes dokumentációjának elemzése kapcsolatot tárt fel a magasabb apai életkor és egy sor újszülöttkori egészségügyi kockázat között. Sőt, a kaliforniai Stanford Egyetem orvosi fakultásán végzett felmérés azt sugallja, hogy az apai életkor még a terhes kismama egészségére, különösen a terhességi diabétesz kialakulásának kockázatára is kihatással van.

„Rendszerint az anyai tényezőket vizsgáljuk, amikor a születési kockázatokat mérlegeljük, de ez a tanulmány azt mutatja, hogy az újszülött egészsége csapatmunka kérdése, és az apa életkora szintén hozzájárul a baba egészségéhez" – foglalta össze Michael Eisenberg urológus, a British Medical Journal-ben megjelent cikk rangidős szerzője. Az apai életkor szerepét nem sok kutatás firtatta eddig, és azok is inkább az örökletes betegségek kockázatára fókuszáltak.

Több mint 40 millió élveszületés adatait elemezve az a kép rajzolódott ki, hogy az idősebb – ebben a kontextusban a 35 év fölötti – apáktól született babáknál egy sor születési probléma rizikója magasabb. Ezek közé tartozott például az alacsony születési súly, az epilepsziás roham, illetve a lélegeztetés szükségessége közvetlenül a születés után. Általánosságban a kockázatok az apai életkorral arányosan növekedtek. A 45 éves vagy idősebb apáknak például 14 százalékkal gyakrabban volt koraszülött gyermekük, és az 50 éves vagy a fölötti apák babái 28 százalékkal nagyobb arányban szorultak újszülöttkori intenzív ellátásra.

Az abszolút kockázatok még az emelkedéseket figyelembe véve is nagyon alacsonyak, ezért az eredmények nyomán senkinek sem kell drasztikusan átalakítania családtervezési elképzeléseit – hangsúlyozta Eisenberg, aki a rizikónövekedést a lottószelvények vásárlásához hasonlította. – „Aki egy helyett két lottószelvényt vesz, megduplázza a nyerési esélyeit, ami 100 százalékos esélynövekedést jelent. Ez a növekedés azonban relatív: mivel a szelvényenkénti nyerési esély nagyon csekély, még két szelvény vásárlása esetén is roppant valószínűtlen, hogy elvigyük a főnyereményt. Ez persze elég extrém hasonlat, mégis ugyanezen a módon gondolhatunk a születési kockázatok növekedésére."

Eisenberg inkább úgy tekint az újonnan felismert összefüggésekre, mint hasznos információkra, amelyeket az emberek a családtervezés során figyelembe vehetnek, és bízik abban, hogy mind a közvélemény, mind az egészségügyi döntéshozók levonják belőlük a megfelelő tanulságokat. A kutatóorvos már egy 2017-es tanulmányában felhívta a figyelmet arra, hogy egyre nő az idősebb korban gyermeket nemző férfiak száma. Ma az USA-ban a gyermekek kb. 10 százaléka születik 40 éves vagy idősebb apától, míg négy évtizeddel ezelőtt ez az arány még csupán 4 százalék volt. „Az egész Egyesült Államokban megfigyelhető ez az eltolódás, származásra, iskolázottságra, földrajzi helyzetre való tekintet nélkül. Akárhová nézünk, mindenütt ezt a mintázatot látjuk – hangoztatja Eisenberg. – Ezért aztán egyre időszerűbb megértenünk az előrehaladottabb apai életkornak az újszülöttek és kismamák egészségére gyakorolt hatásait."

A 40.5 millió élveszületés adatait Eisenberg és munkatársai két szövetségi egészségügyi intézmény, a Centers for Disease Control and Prevention és a National Center for Health Statistics közös fenntartású adatbázisából merítették. A kutatók az apákat a 25 évnél fiatalabb, 25 és 34 év közötti, 35 és 44 év közötti, 45 és 54 év közötti, valamint az 55 év fölötti kategóriákba sorolva rendszerezték az információt, és számos olyan változó – például a rassz, a végzettség, a családi állapot, a dohányzási szokások, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, és az anyai életkor – hatását kiküszöbölték, amely torzíthatja az apai életkor és az újszülött egészsége közötti összefüggést.

Az adatok arra mutattak, hogy amint az apa eléri a 35 éves kort, csekély, de általános növekedés figyelhető meg a születéskori kockázatok terén, de a meredek rizikóemelkedés még inkább a következő korcsoportba tartozó apák újszülöttjei körében volt tetten érhető. Tudvalévő, hogy a hímivarsejtek DNS-ében évente átlagosan 2 új mutáció halmozódik fel, ami részben magyarázhatja a megfigyelt összefüggéseket.

Az Egyesült Államokban átlagosnak számító 25 és 34 év közötti apákhoz viszonyítva a 45 éves vagy idősebb apáktól született babák 14 százalékkal gyakrabban szorultak újszülöttkori intenzív ellátásra, 14 százalékkal több volt közöttük a koraszülött, 18 százalékkal valószínűbbek voltak körükben a görcsrohamok, és 14 százalékkal gyakrabban jöttek alacsony súllyal a világra. Az 50 éves és annál idősebb apák esetében az újszülöttek 10 százalékkal gyakrabban igényeltek lélegeztetést, és 28 százalékkal gyakrabban kerültek az újszülött-intenzívre, az 55 éves és a fölötti apák babái pedig már az újszülöttek általános állapotát felmérő Apgar-gyorsteszten is alacsonyabb átlagos pontértéket kaptak.

„Az igazán meglepő az volt, hogy az előrehaladott apai életkor még a kismamáknál olykor jelentkező terhességi diabétesz valószínűségével is összefüggést mutatott" – jegyezte meg Eisenberg. A 25-34 évesekhez képest 45 éves és annál idősebb apák partnerei esetében 28 százalékkal, az 55-pluszosak esetében 34 százalékkal emelkedett a terhességi cukorbetegség esélye. A kutatóorvos hozzáteszi: a lehetséges biológiai mechanizmust illetően még nem látunk tisztán, de gyanúja szerint valahogy a méhlepény lehet a dolog kulcsa.

„A felmérésben bemutatott születés környéki problémák a becslések szerint javarészt megelőzhetők lettek volna, ha az idősebb apák korábban, 45 éves koruk előtt döntöttek volna a gyermekvállalás mellett – összegeznek a cikk szerzői. – A családtervezés kapcsán és a reprodukciós tanácsadás során folyó párbeszédben helyet kellene kapjon a magasabb apai életkorral járó rizikók ismertetése."