Kevés dolog boldogítja jobban a szívünket, mint egy kisbaba zabolátlan és eleven nevetése. Egy új tanulmány szerint azonban ez a kacagás egy kulcsfontosságú szempontból különbözik a felnőtt nevetéstől. A babák ugyanis ki- és belégzés közben is tudnak nevetni, amely igencsak hasonlatos az emberszabásúakéhoz.

Több mint száz babát vizsgáltak

A kisbaba nevetése a szülők mámoros pillanata, ami a legzordabb szíveket is megolvasztja. Egy új kutatás most erre fókuszálva kereste a felhőtlen kacagás hátterét, írja a ScienceDaily. Eredményeiket Disa Sauter professzor, az Amszterdami Egyetem pszichológusa ismertette az Amerikai Hangtani Társaság találkozóján, a kanadai Victoriában. A szakember három munkatársával – Mariska Kret pszichológussal, Dianne Venneker PHD hallgatóval, valamint Bronwen Evans londoni fonetikussal – összesen negyvennégy, 3-16 hónapos csecsemő nevetését tanulmányozta felvételekről.

Ezeket olyan videókból vágták össze, amelyekben a kisbabákat játék közben rögzítették. A felvételeket ezután kezdték el elemezni: a vizsgálatot összesen 102 pszichológiát hallgató egyetemista végezte, akik arra figyeltek, hogy mikor és hogyan nevetnek a babák ki- és belégzés közben.

Hirtelen váltással nevetünk másként

Sauter és munkatársai a vizsgálat során arra a következtetésre jutottak, hogy a kisbabák sokkal gyakrabban nevetnek a csimpánzokhoz hasonlóan, tehát a ki- és belégzés során egyaránt.

Azt is megfigyelték, hogy minél idősebb a gyermek, a nevetése annál inkább a kilégzésen alapult, a felnőttekhez hasonlóan.

A felnőttek csak ritkán nevetnek úgy, hogy közben belélegeznek, és ez nagyban különbözik a csecsemők és a csimpánzok nevetésétől" – mondta Sauter, aki rámutatott arra is, hogy ez az átmenet nem kapcsolódik a fejlődési szakaszokhoz. – „Az eddigi eredményeink arra utalnak, hogy ez a különbség nem fokozatos, hanem inkább egy hirtelen váltás eredménye."

Hozzátette azonnal azt is, hogy a következtetéseik olyan hallgatók megítélésén alapulnak, akik nem a téma szakértői. Jelenleg ezért újra ellenőrzik a kapott eredményeket, és megpróbálják a „nevetés részleteit" kielemezni.

Nincs összefüggés az életkorral

Disa Sauter professzor hangsúlyozta azt is, hogy a jelenségre egyelőre nem találtak minden szempontból elfogadható magyarázatot.

Mindez talán a hangképzés eredménye, amely akkor fejlődött ki, amikor megtanultunk beszélni" – mondja a kutató.

Jelenleg azt is vizsgálják, hogy van-e összefüggés a belélegzés és a kilégzés során "keletkező" nevetés és az életkor változása között.