Ártalmatlan folt vagy néma gyilkos?

Az elmúlt évtizedben drámaian megugrott a bőr daganatos elváltozásainak száma, ez a tendencia pedig folyamatosan romlik. Az idejében felfedezett melanoma az egyik legkönnyebben kezelhető rákfajta, mégis, ha nem fordítunk kellő figyelmet bőrünk egészségére, az életünkbe kerülhet. Dr. Horváth Bélával, a MelanomaMobil alapítójával, bőrgyógyász szakorvosával beszélgettünk.

Míg az egyéb daganatos megbetegedéseknél a halálozási arány a statisztikai adatok szerint stagnál, addig sajnos a bőrdaganatos esetek száma egyreemelkedik. Az utóbbi években a melanoma előfordulási gyakorisága megduplázódott, ami ma Magyarországon évente közel 3.000 új beteget jelent.

Jóindulatú-rosszindulatú

A bőrelváltozásoknak számtalan fajtája létezik, ezen belül két nagy kategóriába sorolhatjuk őket: jóindulatú- és rosszindulatú elváltozások. Jóindulatú elváltozások közé tartoznak például az anyajegyek is, melyek mennyiségét elsősorban a genetikai faktorok határozzák meg, de hatnak rá a napsugarak, a környezet és a hormonok is. A rosszindulatú elváltozásoknak is több típusa van, leggyakoribb fajtája a basalioma, mely a bőrrákos esetek mintegy 90%-át adja. Szinte soha nem ad áttétet, ezért ez a legártalmatlanabb a rosszak közül. A spinalioma ritkább, viszont már képes áttét képzésére. A bőrráknál a legfontosabb dolog, hogy ha megjelenik, akkor időben észleljük. Erre egyébként van lehetőség egy kis odafigyeléssel, mert a bőrrák – az esetek legnagyobb részében - nagyon lassan növekszik" - mondja a bőrgyógyász. A bőrdaganatok legritkább, de egyben legveszélyesebb típusa a melanoma, melynek viselkedése eltér rosszindulatú társaiétól, mivel áttétképzési hajlama magas. Mindössze 1%-át teszi ki a daganatos elváltozásoknak, mégis ez a fajta felel a bőrdaganat okozta halálesetek többségéért. Rendkívül agresszív típus, túlélni csak akkor van esélyünk, ha időben felfedezzük.

Mikre figyeljünk?

Pöttyök, szeplők, vagy foltok, sokszor csak legyintünk, hogy majd elmúlnak, esetleg azt gondoljuk, túl fiatalok vagyunk még a bőrrákhoz. Nos, a helyzet az, hogy míg a basilioma és a spinalioma a 60 év felettieket érinti jobban, a melanomát nemhogy nem érdekli a korunk, de már akár a húszas éveinkben is kialakulhat. Sőt, a melanoma a 25-30 éves nők között vezető halálok Magyarországon. Észrevenni sem olyan könnyű. A korai melanoma például gyakran úgy nézhet ki, mint egy szabályos anyajegy, ezért sokszor szabad szemmel lehetetlen beazonosítani. Rendkívül fontos tisztában lenni a személyes rizikófaktorunkkal is. Ha valakinek magas a rizikója (érzékeny, világos bőr, nem barna szem, esetleg vörös haj, sok anyajegy, köztük szabálytalanok is, családi melanomás kortörténet vagy immunszupressziós kezelés), akkor sokkal éberebbnek kell lenni, mintha valakinek barna bőre van, ami gyorsan és könnyen barnul a napon" - figyelmeztet a doktor úr.

Hogyan előzhetjük meg a bajt?

Az nem újdonság, hogy a természetes, vagy mesterséges UV sugárzás az egyik legfontosabb környezeti tényező a bőrrák kialakulásában, mégis sokan a mai napig vállalják a kockázatot a barna, napsütötte bőrszínért. Pedig már egyetlen gyerekkori leégés is megduplázhatja az esélyét a daganatos elváltozás kialakulásának. Egy, az American Academy of Dermatology oldalán megjelent tanulmány szerint, 5, vagy annál több hólyagos leégés 15-20 éves kor között a nem melanoma típusú bőrrák kockázatát 68%-kal növeli, a melanoma kialakulását pedig 80%-kal. Így nem is kérdés, hogy a káros sugárzás és leégés elleni védekezés az egyik legfontosabb, amit tehetünk. A másik, a rendszeres szűrés. Amíg a melanoma a bőr felső rétegében van csak jelen, ahol nincsenek erek, addig eltávolításával 100%-os gyógyulás érhető el. Ahogy egyre nő és mélyebbre terjed, egyre nagyobb az esélye annak is, hogy áttét képződik. Az áttétes melanoma viszont még napjainkban sem gyógyítható. Itt jön be az anyajegy vizsgálatok jelentősége, segítségükkel esély van a bajt időben észrevenni, ezáltal a gyógyulási esélyt növelni.

Évente egy alapos szűrővizsgálat nemre és korra való tekintet nélkül életet menthet, melyet fontos kiegészíteni otthoni önvizsgálattal. Nem érdemes kockáztatni!

Forrás: MelanomaMobil, purecom