Több tucat macska múmiájára bukkantak a kutatók egy ősi, eddig felfedezetlen, hatezer éves sírban, Kairó déli részén. A temetkezési helyről ritka, mumifikált szkarabeusz bogarak is előkerültek.

Három szarkofágba temették a macskákat

Különleges leletekre bukkantak a régészek egy hatezer éves temetkezési helyen, a Kairótól délre fekvő Saqqara piramis komplexum sarkánál, írja a The Guardian. A sírban megbújó hét szarkofág több tucat macska múmiát és ritkaságnak számító, mumifikált szkarabeusz bogarak gyűjteményét rejtette.

A felfedezés annak az egyiptomi, régészeti küldetésnek a részét képezi, amelyet még áprilisban indítottunk el" – mondta Khaled el-Enany, egyiptomi régiségügyi miniszter. – „A hét síremlék közül háromban macskák tucatnyi múmiáját találtuk."

A sír az egyiptomi ötödik dinasztia korából származik, akik időszámításunk előtt mintegy háromezer évvel uralkodtak az országban. A homlokzata és ajtaja szokatlan módon, teljesen épen maradt.

Mohamed Youssef, a Saqqara terület igazgatója szerint ez azt jelenti, hogy a tartalma egészen eddig érintetlen maradt. Hozzátette, hogy a terület további feltárását tervezik a következő hetekben.

A sírban is szent állatként tekintettek a bogarakra

A hatezer éves sír az ősi Egyiptomban istenként tisztelt macskákon túl más titkokat is rejtett. A tucatnyi macskamúmiával együtt eltemettek száz darab, fából készült, aranyozott és bronz macskaszobrot, amelyeket Bastet macska istennőnek szenteltek.

A küldetéssel feltártuk a szkarabeusz bogarak első mumifikált testeit" – mondta Mostafa Waziri, az Egyiptomi Legfelsőbb Régiségek Tanácsának vezetője. – „A téglalap alakú, boltíves fedelű, mészkő szarkofágban két ilyen mumifikált lényt találtunk, míg három, fekete festékkel díszített másikat a sír egy másik részén."

A szkarabeusz bogarak emellett még egy, kisebb szarkofágban is felbukkantak. Egyiptomi neve, a heper megegyezik a hajnali Nap nevével, és egyben újjászületést, megtestesülést is jelent. Alakját az egyiptomiak több mázsás emlékműveken is megmintázták.

A mumifikált szkarabeusz bogár rendkívül egyedi és igen ritka" – tette hozzá Waziri. – „Néhány nappal a sírok felfedezése előtt, a lezárt koporsókon már láttuk a szkarabeusz bogarak sokat sejtető rajzait. Korábban soha nem hallottunk arról, hogy ezeket az állatokat valaha mumifikálták volna."

Állatok motívumai díszítették a szarkofágot

A macskák különleges helyet foglaltak el az ókori Egyiptomban, és vallásos áldozatként gyakran mumifikálták őket. A Saqqara piramis komplexum másik oldalán a régészek emellett felfedeztek még egy különleges gyűjteményt: a szintén fából készült, aranyozott oroszlán, tehén és sólyom szoborcsoportját. A sírban továbbá festett kobra és krokodil motívummal ellátott szarkofágra is bukkantak, amelyben olyan, különböző tárgyak hevertek, mint amulettek, kerámia edények, íróeszközök és papirusz kosarak.