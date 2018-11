Szent-Györgyi Albert relikviák után kutatnak

2017-ben a Nobel-díj 80 éves évfordulójának alkalmából a Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány létrehozta a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat, amelyet olyan orvosoknak kapnak meg, akiket a szakmai zsűri és a páciensek is érdemesnek tartanak az elismerésre. A nagy sikerre való tekintettel a díjra a jelölési lehetőség idén szeptember 16-án újraindult. Most pedig egy különleges kezdeményezést indítanak. Azt kérik, akinek birtokában van Szent-Györgyi Albert személyéhez köthető relikvia, küldje el az alapítványnak, hogy megnyílhasson Budapesten a Szent-Györgyi életével foglalkozó tárlat.

A Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány úgy tiszteleg a professzor önzetlen humanitása és példás szorgalma előtt, hogy hagyományteremtő céllal létrehozta a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat. A díjra a jelölési lehetőség szeptember 16-án, a neves tudós születésnapján újraindult, így ismét bárki jelölheti kedvenc orvosát.

Ahogyan tavaly, idén is kilenc orvost tüntetnek majd ki munkájuk elismeréseként, hetet a közönség, kettőt pedig a szakmai zsűri választhat meg. A kezdeményezés tavaly nem várt sikerrel ért véget: több mint ezer orvost jelölt páciense, a közönségszavazás pedig közel 52 ezer kelet-magyarországi, 75 ezer nyugat-magyarországi és mintegy 45 ezer budapesti szavazattal zárult. A Magyar Tudományos Akadémia Kodály-termében tartott ünnepélyes eredményhirdetésre Szent-Györgyi Albert özvegye is ellátogatott és üdvözölte a kezdeményezést. Marcia Szent-Györgyi nem érkezett üres kézzel Magyarországra: magával hozta férje szmokingját, amelyet a tudós a Nobel-díj átvételekor is viselt, ami ráadásul éppen Szegeden készült.

A szmokingot Marcia a Goodwill Pharma az Egészségért Alapítványnak adományozta, megalapozva ezzel egy jövőbeli kiállítás lehetőségét. Ennek az egyedülálló tárlatnak a megvalósításához kér most segítséget az alapítvány: akinek birtokában van valamilyen Szent-Györgyi Albert-ereklye, küldje el, hogy a későbbiekben kiállítással tiszteleghessünk kiváló Nobel-díjasunk emléke előtt!

Mivel a jeles tudós igazán termékeny író volt, valószínűleg több kézirata is kering szerte a világon. De személyes tárgyak, könyvek, ruhadarabok felkutatása is nagy segítség lenne a kiállítás megvalósításában.

A relikviákat az alapítvány címére várják: Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány,

6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

Bővebben: http://szentgyorgyialbertorvosidij.hu/