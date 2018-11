Terroristaként térítik el a sejteket, így szállják meg a testünket

A poxvírusok vagy közismertebb nevükön himlővírusok közé tartozó vaccinia vírusok igen trükkös módját választották a szervezet megszállásának: a fertőzött sejteket átverik, így szerzik meg az uralmat mozgásuk fölött. Az eltérített sejtekkel aztán a test számos pontjára eljutva segítik önnön szaporodásukat.

A brit University College London kutatóinak legújabb, Nature Microbiology című szakfolyóiratban megjelent kutatása azt mutatja be, a vaccinia kórokozó miként utánozza le a fertőzött sejtek fehérjéit, hogy a szignalizációs útvonal aktiválásával mozgásra kényszerítse az általa megszállt sejteket.

Meglepett minket, hogy a himlővírus nem csak beindította a sejt mozgásának aktiválásához szükséges útvonalat, de egyszersmind manipulálta annak sebességét és irányát is, koordinálva ezzel a fertőzött sejtek gyors terjedését – írta a kiadott közleményben a kutatás vezető szerzője, dr. Jason Mercer molekuláris biológus.

Maga a kórokozó viselkedése leírva ijesztőnek hangzik, a vaccinia vírusok mégis a „legveszélytelenebb" poxvírusok közé tartoznak, enyhe tüneteket okoz, vagy egyáltalán nincs hatással az egészségi állapotra; éppen ezért használják vakcinaként, hogy a szervezet védekezni tudjon a jóval veszélyesebbnek számító himlővírus-típusok ellen.

„Számos olyan vírust ismerünk – például herpeszvírusokat és más, daganatokat okozó vírusokat – amik a fertőzött sejteket mozgásra kényszerítik. Amennyiben az ezt irányító mechanizmust feltérképezzük egyetlen vírus esetében, akkor ennek eredményeként olyan célzott terápiás módszereket dolgozhatunk ki, ami számos különböző kórokozó terjedését meggátolhatja – magyarázta a kutatás másik szerzője, Corina Beerli.

Egy fontos fehérje működését majmolják

A vizsgált vírus egy nagyon érdekes fehérjét, úgynevezett vaccinia növekedési faktort (VGF) termel. A protein tulajdonképpen az epidermális növekedési faktor – mely az egészséges sejtek növekedését és mozgását váltja ki - működését másolja, meglehetősen szolgai módon.

A vizsgálatok során a biológusok sejtkultúrákban követték nyomon az egészséges és fertőzött sejtek viselkedését. Azt találták, hogy amikor a vaccinia által megszállt sejtekből eltávolították a VGF proteint, a sejt mozgásképtelenné vált, a vírus elvesztette az uralmat fölötte. A megfigyelés bizonyította, hogy a VGF hatékonyan aktiválhatja az epidermális növekedési faktor receptorait, kiváltva ezzel a sejt mozgását.

A tanulmánynak tehát sikerült leírnia azt a szignalizációs útvonalat, amit a kórokozó kihasznált ahhoz, hogy a megszállt sejteket a fertőzés forrásától távolabbra eső régiókba mozgassa, és ezzel szétterítse saját örökítőanyagát az egész testben.

A videó azt mutatja be, hogyan szabadulnak ki a fertőzés centrumából a megszállt sejtek

A rákos sejtekben is ilyenfajta mechanizmus működik

A kísérletet ezt követően élő szervezettel, egerekkel is megismételték. Kiderült, hogy a vírus hatékonyabban tudott terjedni, és nagyobb testfelületen okozott elváltozásokat, ha képes volt a VGF fehérje előállítására. Amennyiben ettől a képességétől megfosztották, jóval kevesebb és enyhébb szimptómákat idézett elő. A friss kutatás elsőként bizonyította, hogy a fertőzött sejtek mozgása közvetlen kapcsolatban áll a vírus terjedési képességével. Ráadásul arra is fény derült, hogy a sejt kórokozó által aktivált szignalizációs útvonala ugyanaz az útvonal, amit a rákos sejtek is kihasználnak ahhoz, hogy áttéteket képezzenek.

„Azzal, hogy kapcsolatot találtunk a himlővírus és a metasztatikus tumorsejtek terjedése között, új, vírusellenes stratégiák alkalmazása előtt nyitottuk meg az utat. Számos olyan rákellenes gyógyszer létezik, ami ugyanezt a szignalizációs útvonalat célozza meg az áttétképződés leállításához, így ezekből – némi modifikációval – antivirális ágensek is létrehozhatóak illetve már létező vírusellenes eljárásokkal kombinálva hatékonyabb kezelések válnak elérhetővé" – hangsúlyozta dr. Mercer.