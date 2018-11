Hihetetlen, de ez a női betegség a férfiakat is fenyegeti

A férfiak és a mellek kapcsolata egy örök téma, de kifejezetten keveset lehet hallani a férfiak és a melldaganat viszonyáról. Pedig van miről beszélni, hiszen az erősebbik nem életét is veszélyezteti ez a betegség. Sőt, mivel nem is nagyon gondolnak rá, ezért gyakran már túl későn kerül felfedezésre. Dr Riedl Erikával, a Margit Medical Center radiológus főorvosával beszélgettünk a férfi mellrákról.

November van, ez az a hónap, amikor a Movember kampány keretén belül férfitársaink leteszik a borotvájukat és bajuszt növesztenek. Teszik ezt egyrészt azért, hogy felhívják a figyelmet a prosztatarákra, másrészt pedig azért, hogy erre a hónapra kicsit előtérbe kerüljön a férfiak egészsége. Beszéljünk hát róla, mégpedig egy olyan témára rávilágítva, amiről sajnos túl kevésszer esik szó.

Daganat a mellben

Van egy rákfajta, amivel kapcsolatban rendre megfeledkezünk az urakról, arról nem is beszélve, hogy ők maguk sem gondolnak nagyon rá: ez az emlődaganat. Igen, mellrák esetében mindenki azonnal a nőkre gondol, pedig ha kisebb mértékben is, de mindkét nemet érinti a probléma. „Sokkal ritkábban, de az urak esetében is előfordul a betegség. A statisztikák szerint 100 női emlődaganatra jut 1 férfi emlődaganat" - mondja a doktornő. Bármikor, akár fiatal korban is jelentkezhet. A tünetek nem különböznek a nők emlődaganatának jellemzőitől, ezekkel azonban az urak kevésbé vannak tisztában. „Minden olyan jelre figyelni kell, ami újdonság. Ez lehet bőrelváltozás (narancsbőr tünet, bőrbehúzódás), bimbóváladékozás, véres váladék, bimbó udvaron lévő nem gyógyuló seb, tapintható elváltozás a mellben, hónaljban, bőrpír. A fájdalom nem utal daganatra" - figyelmeztet Dr. Riedl Erika.

Kiket veszélyeztet?

Egyelőre nem ismert, mi állhat a férfiak mellrákjának kialakulása mögött. Növeli a kockázati tényezőt az, ha valamelyik szülőnél már jelen volt a mellrák, de befolyásolhatja a magas ösztrogénszint is, mely normál esetben a férfiakban jóval alacsonyabban van jelen, mint a nőknél. És itt jön be az elhízás jelentősége, mivel az elhízás megemeli az ösztrogénszintet, ezért megemelheti az emlődaganat kialakulásának rizikófaktorát is.

Bizonyos tanulmányok szerint azok a férfiak, akik az átlagosnál magasabb hőmérsékletű helyen dolgoznak – például kemence mellett, vagy akár gépkocsikat előállító üzemben – nagyobb eséllyel betegszenek meg emlőrákban, mint a normál, szobahőmérsékleten dolgozó társaik. E mögött az állítás mögött azt sejtik, hogy a magas hőmérséklet károsítja a heréket, ami az ösztrogénszint emelkedésével jár. Kialakulásában szerepe lehet a túlzott alkoholfogyasztásnak is.

A szűrés fontossága

Mivel férfiak esetében nincs kialakult szűrőrendszer, ezért hiába ritkább a betegség, sokszor későn kerül felismerésre. Ha pedig már előrehaladott állapotban diagnosztizálják, a gyógyulás esélye is kisebb lehet, hiszen ilyenkorra már más szerveken is áttétek alakulhatnak ki. A betegség azonosítása az urak esetében is mammográfiával, emlő UV vizsgálattal és szöveti mintavétellel történik. Mindkét nemnek javasolt az emlők önvizsgálata minden hónapban.

Nők, vagy férfiak? Mindegy! Az időben észrevett melldaganatot a korszerű kezelések következtében túl lehet élni, de ehhez folyamatosan résen kell lennünk, figyelnünk testünk változásaira és érdemes rendszeresen szűrővizsgálatokra is eljárni. Így az ősz nem komor, hanem egy színekkel teli, bajszos évszak lesz mindenkinek!

Forrás: Margit Medical Center, purecom