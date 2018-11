Az Amerikai Pszichológiai Egyesület új kutatása szerint a gyilkos bálnák olyan személyiségjegyeket mutatnak, amelyekben hasonlítanak az emberekre és a csimpánzokra. Ezek közül szembetűnő a hasonlóság a játékosság, vidámság és a szeretet tekintetében.

Személyiségjegyeket elemeztek ki

Spanyol kutatók összesen huszonnégy gyilkos bálna személyiségjegyeit elemezték az orlandói és a San diegoi SeaWorld komplexumban, illetve a tenerifei Loro Állatkertben. A vizsgált egyedek közül hat a vadonban, a többiek már fogságban születtek. Az orkák trénerei és más, az állatok közelében dolgozó gondozók értékelték az állatok személyiségjegyeit egy harmincnyolc tételből álló listán.

A dokumentumban többek között olyan tulajdonságok szerepeltek, mint a játékosság, a függetlenség, a makacsság, a bátorság, az érzékenység vagy az oltalmazó jelleg. A kutatók ezeket a személyiségjegyeket elemezték ki, majd az eredményeket összevetették a csimpánzokkal és az emberekkel kapcsolatos, korábbi kutatási evidenciákkal. Következtetéseiket végül a Comparative Psychology című folyóiratban publikálták.

Ötféle mintavételezéssel figyelték az állatokat

Ez az első olyan vizsgálat, amely a gyilkos bálnák személyiségjegyeit vizsgálja, és azt, hogy ezek az állatok hogyan hozhatók kapcsolatba velünk és más főemlősökkel" – mondta Yulán Úbeda, a spanyolországi Girona Egyetem pszichológiai doktori hallgatója. – „Ezek az emberekhez hasonló személyiségjegyek azért fejlődhettek ki, mert szükségesek azokhoz az összetett társas interakciók kialakításához, amelyek a gyilkos bálnák, az emberek és a főemlősök kapcsán tapasztalhatunk."

A kutatók egy 1930-ban kifejlesztett, ötfázisú modellt használtak, amely ötféle mintavételezéssel figyelte az állatokat. Ezek az extorverzió (azaz kifelé fordulás, nyitottság), a kedvesség, a lelkiismeretesség, a dominancia és a gondoskodás.

Azt találtuk, hogy a gyilkos bálna személyiségjegyei az emberhez és a csimpánzokhoz is hasonlítottak, de inkább az utóbbiakra hajaztak" – tette hozzá Yulán Úbeda. – „Az orkák leginkább a játékosság, barátságosság és társaságkedvelés terén hasonlítottak az emberekhez, míg a makacsság és védelmezés tekintetében a csimpánzokra. Emellett az erőfölényhez kapcsolódó néhány személyiségjegy is megjelent az eredmények között."

Vitatott a gyász és a bánat kérdése

A kutatók szerint az eredmények egyfajta evolúciós konvergenciát is sugallhatnak, ahol a gyilkos bálnák és a főemlősök személyiségjegyei a komplex társadalmi interakciókhoz szükséges fejlett kognitív képességek miatt hasonlóak. A gyilkos bálnák a 90-es években szoros közösségekben éltek, együtt vadásztak és megosztották egymással a zsákmányt, miközben fejlett kommunikációs készségeket és együttműködést mutattak. A kutatók körében még mindig vitatott, hogy a gyilkos bálnák képesek-e a gyászra és a szomorúságra, például egy újszülött borjú elvesztése kapcsán, amire sajnos gyakran akad példa.

A bánat ugyanis egy olyan összetett érzelem, amelyet a legtöbb állat esetében még nem tudtak megfigyelni. Egyes tanulmányok azonban biztosan állítják, hogy egyes fajok, például a csimpánzok, az elefántok vagy a zsiráfok az emberekhez hasonlóan gyászolnak. A jelenlegi vizsgálat azonban nem elemezte a gyilkos bálnák bánathoz kapcsolódó érzéseit.

A fogság megváltoztatta a bálnák személyiségét

Korábbi kutatások kimutatták, hogy a fogság is megváltoztathatja a gyilkos bálnák személyiségét, növelve a neuroticizmust (az egyének hajlamát az olyan negatív érzelmek megtapasztalására, mint a félelem, szomorúság, szorongás, düh) és az agressziót. Emellett az állat külsejében is megjelenhetnek kisebb-nagyobb változások.