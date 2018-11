A Semmelweis az első a hazai egyetemek közül a THE rangsorában

A magyar felsőoktatási intézmények közül egyedüliként a világ 400 legjobb egyeteme között szerepel élettudományokban, valamint az orvos-egészségtudományi kategóriákban a Semmelweis Egyetem a londoni székhelyű Times Higher Education (THE) 2019-es nemzetközi képzésterületi rangsorában. Európai viszonylatban a legjobb 200 közé sorolták az egyetemet.

A világrangsor készítői a képzésterületek vizsgálata során – az összegyetemi rangsorhoz hasonlóan – öt terület 13 teljesítménymutatója alapján mérik az intézményeket, de a módszertant mindig az adott képzésterülethez igazítják. Az öt terület: az oktatási környezet, a kutatás, az idézettség, az ipari bevételek és a nemzetközi orientáció.

A magyar egyetemek közül az élettudományok, valamint az orvos-egészségtudományi képzésterületi rangsorban is a Semmelweis Egyetem került az élre, a 301-400. helyre, míg a Pécsi Tudományegyetemet a 401-500., a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem képzéseit pedig az 501-600. kategóriába sorolták a Times Higher Education (THE) tematikus rangsorának összeállítói.

Az európai egyetemek közül a 200 legjobb között szerepel a Semmelweis Egyetem.

A 2019-es rangsor élén az Oxfordi Egyetem áll, de dobogós helyet szerzett a Harvard és a Cambridge is. A régióból a bécsi orvosi egyetem érte el a legjobb eredményt, képzéseit a 101-125. helyre sorolták a rangsorkészítők.

Mint arról korábban beszámoltunk: a Semmelweis Egyetem a THE idén szeptemberben megjelent, összesített világrangsorában is megtartotta korábbi, 401-500. helyezését, a részeredmények nagy részében viszont javítani tudott. A listán több mint 1250 egyetem szerepelt, a bekerült hét magyar felsőoktatási intézmény közül ezen az összesített listán is Semmelweis Egyetemet sorolták a legjobb helyre.

Forrás: Semmelweis Egyetem