Ötéves kutatás után frissen nyúzott tigrisbundákra és állatok rothadó maradványaira bukkantak a hatóságok a minap Csehországban. A nemzetközi bűncselekményt felgöngyölítő hatóságok attól félnek, hogy az eset egy sokrétű, már Európát is elérő problémára mutat rá. A világ tigrispopulációjának már a 90 százaléka eltűnt a Föld színéről.

Borzalmas bizonyítékokat talált a hatóság

Az ellenőrök elsőként a borzalmas szagokkal szembesültek a prágai házban, ahol tigrisek, oroszlánok és pumák rothadó maradványaira bukkantak, írja a The Guardian. Pavla Rihova, a környezetvédelmi vezető a helyszínen úgy nyilatkozott, hogy bár 25 éve van a szakmájában, hasonló szörnyűségeket eddig még soha nem látott.

A ház melletti fészerben találtunk egy friss tetemet is, amit a nyakán keresztül lőttek le, hogy a lövedék ne károsítsa az értékes bundáját" – mondta. – „Ugyanitt állt a sarokban egy nagy méretű fazék, benne ismeretlen állatok húsával és csontjaival."

A rajtaütés a cseh rendőrség, a vámhatóságok és a környezetvédelmi felügyelőség ötéves munkájának eredménye, akik 2013 óta figyelték a cseh és vietnami bűnözők szervezett hálózatát, akik tigriseket öltek le, hogy értékes karmaikat, bundájukat és más testrészeiket értékesítsék a kínai orvosláshoz köthető világpiacon.

Ezzel az akcióval vált igazán világossá számukra, hogy az illegális tigrisfarmok ma már Európában is egyre növekvő problémát jelentenek.

Már öt éve keresték az illegális kereskedőket

A nemzetközi szabályok szigorúan ellenőrzik a tigrisek minden jellegű mozgását. A cseh törvények szerint valamennyi nagymacska születését, halálát és értékesítését is fel kell jegyezni, illetve be kell jelenteni a környezetvédelmi felügyelőséghez. Az ellenőrök öt éve gyűjtötték a bizonyítékokat a többször exportált és gyakran teljesen eltűnt tigrisek ügyében. Leginkább azt találták aggasztónak, hogy a cseh határt átlépő állatok igen magas arányban váltak az ügyesen összekuszált adminisztrációnak köszönhetően követhetetlenné, és a halálozási arányuk is komoly méreteket öltött. Figyelmük hamarosan Ludvík Berousekre, egy jól ismert cseh cirkuszcsalád tagjára irányult, aki az ország legnagyobb tigris- és oroszlántenyésztési létesítményét vezeti.

A férfi hivatalosan cirkuszok, színpadi műsorok és az állatkertek számára tenyésztett hivatalosan nagymacskákat, ám a vámtisztviselők úgy vélték, hogy ő a Vietnámba kerülő tigrismaradványok valószínűsíthető forrása. A fő megrendelőként egy vietnami kereskedőt, Le Xuan Vut nevezték meg.

Aranyáron értékesítették a tigrisek testrészeit

A tigrisek egyes testrészeit széles körben használják a kínai orvosláshoz, ahol többek között abban is hisznek, hogy azok erősítik a csontokat és enyhítik az ízületi gyulladást. Különösen nagyra becsülték a tigris belsőségeit és vérét, valamint a fogait. A tigrisbunda jelenlegi piaci értéke 2000-4000 euró (650 ezer és 1,3 millió forint) között mozog, míg a karmok egyenként 100 eurót (körülbelül 32 500 forint) érnek. Bár a „termékek" jelentős részét egyértelműen Vietnámba szánták, a hatóságok úgy vélik, hogy nagyobb mennyiséget forgalmaztak a cseh-vietnami közösségen belül is.

A nagymacskák eleinte kisebb magánállatkertekbe kerültek, ott azonban maximum csak fél évig tarthatták a kölyköket, mert azok ezután már igen veszélyessé válnak" – mondta Rihova. – „A növekvő igények miatt azonban egyre több állatot kellett felnevelni, és ezért egyre több vállalkozás, köztük cirkuszok és a szórakoztató ipar élmunkásai is bekapcsolódtak a tenyésztésbe."

Sürgető a nagymacskák hathatósabb védelme

A letartóztatottakat védett faj illegális leölésével és kereskedelmével kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével vádolják. Közülük ketten óvadékot kaptak, egyikük pedig börtönbe került.