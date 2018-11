Bár a vikingeket elsősorban hírhedt rablóként és fosztogatóként ismerjük, ám a dániai Ribe településen most felfedezett, több ezer műalkotás megmutatja a félelmetes harcosok kedvesebb oldalát is. Úgy tűnik, hogy a monostorok elleni támadások mellett kellemesebb hobbija is akadt a normannoknak, például a kristálykészítés a hajók navigációjához.

Állandó kereskedelemre rendezkedtek be

Az új, dániai feltárás megerősítette, amit eddig talán kevésbé sejtettünk: a vikingek a harc mellett számos, olyan kulturális tevékenységet is élveztek, mint például a zenélés, a gyöngyök és dísztárgyak készítése.

A dániai felfedezés azt bizonyítja, hogy a vikingek jól megalapozott kereskedelmi kultúrával rendelkeztek már jóval azelőtt, hogy fosztogatni indultak volna a 8. században" – mondták a feltárást végző régészek a History.com tudományos portálnak. – „A Ribe területén talált, fából készült, tömör vikingházak is azt erősítik meg, hogy a város a gazdálkodó életmód mellett nem csupán időszakos, hanem állandó kereskedelmi célokat is szolgált."

Fogadósok és zenészek is lakták

A területen a régészek most ékszereket, érméket és különböző hangszereket is találtak, többek között egy pengetős hangszert, egy lírát. Ezek a leletek is azt bizonyítják, hogy a viking várost egykor nem csak harcosok és gazdálkodók, hanem kézművesek, tengerészek, fogadósok és zenészek is lakták.

A felfedezés amiatt is érdekes és jelentős, mert a tengerészet, mint tevékenység csupán a korai 700-as években fejlődött ki, és csaknem száz évvel később érte el a csúcspontját.

Az ásatás során talált gyöngyök, ékszerek és dísztárgyak azt mutatják, hogy a város elsősorban a tengeri kereskedelemre támaszkodott" – tették hozzá a kutatók. – „A vikingek nagy valószínűséggel összegyűjtötték a nyersanyagokat és a gyöngyöket felhasználva ékszereket, navigációs eszközöket és díszeket készítettek. A kész termékeket aztán hajóikkal juttatták el a vásárlókhoz és megrendelőkhöz."

Komplex társadalmat építettek fel