A korszerű szemüveglencsékkel minden helyzetben élesen láthatunk

Egy szemüveg vásárlásakor a legnagyobb hangsúlyt általában a keret kiválasztása kapja. Fontos momentum, hiszen a vásárló évekre választ egy adott formát, színvilágot, anyagot, amely nem csupán öltözködése dísze lesz és az aktuális divattrendekhez illeszkedik, de ezen túl meghatározza a személy arcának karakterisztikáját is. Bármennyire is jelentőségteljesek ez a körülmények, létezik egy ennél sokkal lényegesebb szempont is, mégpedig az, hogy a szemüvegbe kerülő szemüveglencse tökéletesen illeszkedjen az adott személy szeméhez.

Sokan hajlamosak a szemüveglencsékre csak két műanyag- vagy üvegdarabként tekinteni, miközben az életminőséget komolyan befolyásolni képes, egyedi igényeket is kielégítő optikai eszközökről van szó. A dioptria csupán egyetlen tulajdonság a sok közül. A szemüveglencsék világa pedig a modern, digitális gyártástechnológiáknak köszönhetően rendkívül gazdag.

A szemüveglencsék elsődleges feladata, hogy az optikai látáshibákat kompenzálják, viselőjük pedig élesen lásson, megerőltetés nélkül. Optikai látáshibának tekinthető

a rövidlátás, mely esetén mínuszos (konkáv, szélén vastagabb), a távollátás, mely esetén pluszos (konvex, közepén vastagabb) és az asztigmia, aminek esetében un. cilinderes (tórikus, körkörösen változó dioptria értékű)

korrekcióra van szükség. Emellett létezik az életkor előrehaladtával kezdődő un. presbiópia, ami kb. 40 éves kor környékén jelentkezik és a szem fókuszálási képességének romlását eredményezi.

Ennek következtében a „közelre" és a „távolra" látáshoz már eltérő dioptriás korrekcióra van szükség, amelyet manapság a multifokális (több fókuszú), vagy más néven progresszív szemüveglencsék képesek korrigálni. Az ennél is bonyolultabb látáskorrekciókra akkor kerülhet sor, ha éleslátás mellett is komoly pl. fejfájás (akár migrénes fejfájás), szédülés, diszlexia, térben való tájékozódási zavar, illetve diszkomfort tünete lép fel, vagy akár rossz közérzet egy 3D-s moziban. Az ilyen jellegű látászavar esetén esélye van annak, hogy un. prizmás korrekcióra van szükség. Egy prizmás szemüveg kinézetre ugyanolyan, mint a hagyományos szemüveglencsék, ugyanakkor az éleslátáson kívül az idegrendszerről is képes terhet levenni, hogy a fentebb említett panaszok megszűnjenek, illetve enyhüljenek. A látásvizsgálatot optometrista szakemberek végzik, akik számára nem idegen az ilyen jellegű látászavarok korrekciója sem.

A szemüveglencse gyártók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy lencséik ne csupán az éles látást biztosítsák, de minél nagyobb komfortot és védelmet biztosítsanak a szemeknek, legyen szó a digitális eszközök okozta káros kékfényről, vagy az ennél is veszélyesebb UV-sugárzásról. A lábbelikhez hasonlóan, ahol léteznek hétköznapi használatra készült cipők, valamint speciális futó-, színházi-, tánc-, túra-, vagy akár gyógycipők, úgy a szemüveglencsékből is igen sokfajta létezik. Választható általános változat, de akár irodai, számítógépes munkához, autóvezetéshez, továbbá digitális eszközök gyakori használatához kialakított változat is. Sőt, már léteznek olyan szemüveglencsék is, melyek kifejezetten a kontaktlencsét viselők számára kerültek kifejlesztésre. Ezeket nem a kontaktlencsével egy időben kell viselni, hanem azt követően. Például munka után hazaérve a kontaktlencsék kivételre kerülnek és helyettük a szakemberek által is javasolt 2-3 órával elalvás előtt a feltöltődést segítő szemüveglencsék kerülnek felvételre. Ezek a típusú szemüveglencsék segítik a napközben kontaktlencsét viselők leterhelt szemeit, hogy felfrissüljenek.

A jó minőségű szemüveglencsék lényeges jellemzője az is, hogy milyen felületkezelésekkel rendelkeznek. Egy mai modern – jellemzően enyhe vagy mérsékelten kékes-lilás fényreflex-el rendelkező – felületkezelés akár 9 különböző rétegből is állhat, szemben a korábbi, zöldes fényreflex-el rendelkező felületkezelésekkel, amelyeket gyakran csupán 3 réteg alkot. Az előbb említett modern felületkezelésen például többszörösen a lencse felszínére gőzölt (tükröződéscsökkentő, portaszító antisztatikus, vízlepergető, tisztítást könnyítő, felületkeményítő, valamint az UV bizonyos tartományának a lencse hátsó felszínéről a szembe történő visszatükröződését gátló) rétegek is helyet kapnak.

Léteznek autóvezetéshez tervezett, szürkületben és az éjszakai fények zavaró hatását csökkentő, kontrasztfokozó tükröződéscsökkentő rétegek is, valamint olyanok, amelyek a digitális kijelzők káros kék-fénye ellen védik az emberi szemet. Különös jelentőséggel bír napjainkban az UV-védelem is, ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek erre a lencsegyártók. Létezik olyan szemüveglencse gyártó cég, aki a szem egészségének megőrzése érdekében, a WHO javaslatait saját maga számára ipari sztenderddé tette, így minden, hétköznapi, színtelen lencséje ugyanazzal a teljes UV-védelemmel rendelkezik (UV-szűrés 400 nm-ig), mint a legjobb minőségű, prémium napszemüvegek. Ezt az adott gyártó a lencse alapanyagába kevert, speciális adalék segítségével és a felületkezelések optimalizálásával együttesen éri el.

Minden idők egyik legfontosabb találmánya

Szakértők szerint a szemüveg minden idők ötödik legfontosabb találmánya a tűz és a kerék feltalálása óta, hiszen a szemüvegek segítségével milliók láthatnak jól a látásproblémáik ellenére. Ma már természetes a szemüvegek használata, de korábban, évezredeken keresztül nem volt megoldás látászavar esetén. A szemüveg feltalálása sokáig váratott magára, hosszú időbe telt, mire megszületett mai formája. A folyamat rengeteg kísérlettel járt, ezalatt különböző formák jöttek-mentek, a mai formájához vezető út a 13. században kezdődött Itáliában, a muranói üvegcsiszoló műhelyekben, majd évszázadok eltelte után a 18. század elején jelent meg a ma ismert szemüveg.

Egészen az 1900-as évek kezdetéig, a hiányzó műszaki ismeretek és az elérhető technológiai korlátok miatt, csupán olyan szemüveglencséket tudtak készíteni, amelyek előre tekintéskor csupán egyetlen kitekintési ponton biztosítottak jobb képet, a többi irányban életlen volt a képük, így ezek korántsem voltak tökéletesek. 1912-ben történt egy hatalmas előrelépés, Németországban fejlesztettek ki egy olyan korát meghaladó szemüveglencsét, amely a teljes látótérben éles képet biztosított, függetlenül attól, hol tekintett át rajta a felhasználó. Ez a szemüveglencse akkoriban komoly látszerészeti forradalmat jelentett, a világon először pontszerű leképezést és a fény pontos fókuszálását tette lehetővé.

Hol tart most a szemüveglencse gyártás és szemüveg készítés?

Az elmúlt 100 évben az éles kitekintési pontok száma jókorát változott, mostanra a legkiemelkedőbb szemüvegoptikai gyártók egyike képes a korábbi egyetlen pont helyett már 40.000 különböző ponton, digitálisan megtervezni egy szemüveglencse felületét, az általános negyed (0,25) dioptriás korrekciós léptékek helyett akár század (0,01) dioptria léptékben, egyedileg, olyat, amely az adott emberi szemhez tökéletesen hozzáilleszthető. Ehhez magas szakmai tudás és speciális műszerezettség szükséges, de szerencsére már több tucatnyi oly optika van hazánkban, amely mindkét kitételnek megfelel.

A tökéletesen személyre szabott, század dioptria pontosan megtervezett és legyártott szemüveglencsék minden helyzetben és bármilyen fényviszonyok között jobb látást biztosítanak, mint a hagyományos, negyed dioptria pontossággal kialakított társaik, de az ezek általa elérhető jobb kontrasztot leginkább a szürkületi, éjszakai időszakban van lehetőség élvezni. A modern, személyre szabott szemüveglencsék gyártásánál a gyártók figyelembe veszik a vizsgált személy egyedi anatómiáját, a szemüveglencse szemtől mért távolságát az adott keret esetén, a keret elülső részének – így a lencsének – a dőlésszögét is.

Legyen tehát szükség egyfókuszú (jellemzően 40 éves kor előtti) vagy többfókuszú (multifokális vagy progresszív, jellemzően 40 éves kor felett) szemüveglencsékre, függetlenül attól, hogy hol és milyen körülmények között vannak leginkább használva, számtalan megoldás létezik a különböző élethelyzetekre: pl. irodai munkához, autóvezetéshez, sportoláshoz stb.