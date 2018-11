Továbbra sem tudják, miért lesznek öngyilkosok a delfinek

A múlt hétvégén Új-Zéland partjainál több mint 140 delfin vetődött partra. A kutatók sem tudnak rá magyaráztatot adni, hogy az állatok miért veszik az irányt újra és újra a partok felé, gyakorlatilag öngyilkosságba hajszolva ezzel magukat.

A délen fekvő Stewart-szigeten 145 gömbölyűfejű delfin sodródott partra a múlt héten, az állatkra egy turista talált rá. A partra vetődött delfinek fele elpusztult, a többit pedig kénytelenek voltak elaltatni, hiába vigyáztak rájuk éjjel-nappal vadőrök és önkéntesek.

A megdöbbentő eset után tíz törpe kardszárnyú delfin is partot ért Új-Zélandon, Ninety Mile Beachen. Két állat még a parton elpusztult, a nyolc megmaradt delfin közül viszont csak hatot tudtak visszaengedni a tengerbe. Ez sem ment zökkenőmentesen, pedig 200 önkéntes dolgozott rajta. A két legnagyobb delfint ugyanis hiába próbálták meg a tenger felé terelni, folyton visszaúsztak a partra és magukhoz hívták a többieket is. Így kénytelenek voltak ezt a két példányt is elaltatni, hogy legalább a hat másik állat megmenekülhessen.

Új-Zélandon viszonylag gyakran sodródnak partra tengeri emlősök, nagyjából 85 ilyen incidens van évente, de az esetek többségében csak egy-egy példány vetődik partra. Az okok nem teljesen ismertek, de közrejátszhat egyebek között betegség, tájékozódási problémák, az árapály, a hullámok, a ragadozók előli menekülés vagy különböző szélsőséges időjárási tényezők.