Több mint 5 fokkal is forróbbak lehetnek a nyarak

A klímaváltozás hatásai miatt a nyarak akár több mint 5 fokkal is forróbbak, a telek melegebbek és esősebbek lehetnek Nagy-Britanniában a 2070-es évekre, az emelkedő tengervízszint pedig komoly áradásokat eredményezhet - derült ki a brit meteorológiai szolgálat (Met Office) hosszú távú előrejelzéseiből.

A UK Climate Projections 2018 című jelentés azt mutatja meg, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mértékétől függően milyen klímaforgatókönyvekre lehet számítani a következő évtizedekben Nagy-Britanniában.

A mutatók szerint még a legalacsonyabb szintű kibocsátás esetén is akár 2,3 Celsius-fokkal emelkedhet az éves átlaghőmérséklet a század végére. A legmagasabb szintű kibocsátás mellett akár 5,4 Celsius-fokkal is emelkedhet a nyári hőmérséklet - az 1981-2000 közötti átlaghoz képest -, és 4,2 Celsius-fokkal is melegebbek lehetnek a telek 2070-re. Az ideihez hasonló forró nyarak esélye pedig nagyjából 50 százalékra nőhet 2050-re.

A jelentés szerint a nyári átlagos csapadékmennyiség akár 47 százalékkal is csökkenhet, míg a téli esőmennyiség akár 35 százalékkal is emelkedhet 2070-re a legrosszabb forgatókönyv esetén. A tengerszint mindeközben 1,15 méterrel is megemelkedhet 2100-ra, jelentősen növelve az áradások kockázatát.

A szolgálat közleménye szerint a tengerszint az összes forgatókönyvben emelkedést mutat a 21. század folyamán és még azon túl is, ami azt jelenti, hogy valószínűleg rendszeresebbé válhatnak a szélsőséges vízállások a nagy-britanniai partoknál. A szakemberek szerint Nagy-Britannia ugyan több mint 40 százalékkal csökkentette már a kibocsátást 1990 óta, ám további lépések nélkül a jelentésben felvázolt jövő vár rá.

A brit meteorológiai szolgálat hadley-i központja, a brit kormány és a brit Környezetügyi Hatóság együttműködésével megszületett jelentés 2009 óta az első átfogó előrejelzés Nagy-Britannia éghajlatáról.

